İyi Bir Lider Nasıl Olmalı, Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?

UiPaht Türkiye Satış Direktörü Cem Şatana, iyi bir liderin özelliklerini açıkladı.

İyi bir liderin takipçilerinin olması gerektiğini, en iyi özelliğinin rol model olmak olduğunu söyledi. Sözünün eri olarak tutamayacağı sözlerin altına imza atmaması gerektiğini, psikolojik olarak deneyip, empati kurarak yol gösterici olması gerektiğini vurguladı.

İyi bir liderin özelliklerini şu şekilde açıkladı; güvenilir olmalı, patron değil destekçi olmalı,motivasyonu iyi tutmalı, iletişim becerilerini yerinde kullanmalı, iyi dinleyerek iyi analiz edebilmeli,gerekli tespitleri yaparak kanalize etmeli, hedefleri kurup yönlendirmeli ve adil olmalı.