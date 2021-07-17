Üye Girişi
İyi bir şarkı mı, seks mi? Berksan: İyi bir şarkı, zaten daha uzun sürüyor - Hande Yener: Evet, süre çok önemli - Son Dakika

İyi bir şarkı mı, seks mi? Berksan: İyi bir şarkı, zaten daha uzun sürüyor - Hande Yener: Evet, süre çok önemli

17.07.2021 08:16
İyi bir şarkı mı, seks mi? Berksan: İyi bir şarkı, zaten daha uzun sürüyor - Hande Yener: Evet, süre çok önemli, System.String[]

Boğaz'da güneş yavaş yavaş batıyor, Sortie'de hummalı bir hazırlık var. Çünkü Hande Yener ve Berksan uzun pandemi arasından sonra ilk kez birlikte sahneye çıkacak; hem Ello isimli yeni mekanlarını hem de 'Sahte' ve 'Platonik' ismindeki yeni şarkılarını tanıtacaklar.

Boğaz'da güneş yavaş yavaş batıyor, Sortie'de hummalı bir hazırlık var. Çünkü Hande Yener ve Berksan uzun pandemi arasından sonra ilk kez birlikte sahneye çıkacak; hem Ello isimli yeni mekanlarını hem de 'Sahte' ve 'Platonik' ismindeki yeni şarkılarını tanıtacaklar. Provalar sırasında çekim yapmak için yanlarına süzülüyoruz. Gerçekten aynı frekanstalar: Gözleriyle anlaşıyorlar, birbirlerine sevgiyle bakıyorlar. Sahneleri bittikten sonra masaya oturuyoruz, birer çay eşliğinde bol kahkahalı sohbetimize başlıyoruz...

İyi bir şarkı mı, seks mi? Berksan: İyi bir şarkı, zaten daha uzun sürüyor - Hande Yener: Evet, süre çok önemli

Ne zaman tanıştınız?

Hande Yener: 2011'di.

Her şey nasıl başladı?

Berksan: Hande hep dinlemekten zevk aldığım bir ses, tarzını takip ettiğim bir stardı. Yurtdışında konserlere her gittiğimde ilginç ve bir ikonun üzerine yakışacak şeyler gördüğümde ortak tanıdığımız olan menajerim Demet'e (Yalçınkılıç) "Ben bunu Hande'ye almak istiyorum" derdim.

Hande Yener: Bir gün evde kendi kendime beste yapmıştım. Berksan'ın kardeşi Turaç Berkay Özer'in stüdyosuna gitmek için Demet'i aradım. O dönem benim enerjim yüksekti, Berksan da bir şeylere kırgınmış. O da stüdyoya geldi, beni görünce motivasyonu arttı. Baktım bana söz yazmaya başladı. Birkaç gün birlikte vakit geçirdik, 'Ya ya Ya Ya' şarkısını yaptı, o günden beri de kopmadık.

Sizi birbirinize bu kadar çeken neydi?

Hande Yener: Ben bu mesleğe başladığımdan beri kendime sektörde çok yakın bir dost bulamadım. Herkesle görüştüm, hepsini sevdim ama frekans tutması başka bir şey. Berksan'la ilk görüştüğümüz an o frekans tuttu.

Ama 2015'te Bodrum'da birlikte bir beach açtınız ve o dostluk bitti, küstünüz... Neden?

Hande Yener: Birlikte çok eğleniyoruz, insanlarla bunu paylaşmak için beach açtık. Sezon sonunda aramızda artistik bir küsme oldu.

Berksan: Biz birbirimizi o kadar seviyoruz ve birbirimize o kadar yakınız ki... Çevremizde de bizi sevip yakın olmak isteyenler çoktu. Onlar müdahale etti, çok fazla tacize uğradık, birbirimize yakınlığımız, düşkünlüğümüz onları rahatsız etti. Dışarıdan gelen bu müdahaleler yüzünden de o saçma küslük oluştu. Allah bir daha yaşatmasın.

Sebep para değildi yani...

Berksan: Çok büyük bir ticari başarı sağladık, 1.5 ayda 48 bin kişi ağırladık. Dedikoduların çıkması normal. Ama alakası yok, artist küsmesiydi bizimki. Biliyor musun bir de ben o zaman arkadaşsız kalmıştım.

Hande Yener: Ben de öyle, gerçekten ağlıyordum.

GELMEDİ, O GECE AĞLAMIŞTIM

Etrafınızda yüzlerce insan var. Nasıl arkadaşsız kalabilirsiniz?

Berksan: Arkadaşlarımız var ama bakışarak anlaşmak ya da karşındakinin ne istediğini hissetmek gibi şeyler vardır. Bir de biz birbirimiz için büyük hayaller kurarız. Hande bana öyle şarkılar yazdırıyor ki ben bile şaşırıyorum.

Hande Yener: Ben yazdırmıyorum, Allah vergisi... Berksan'ın müzikalitesi çok yüksek çünkü ruhunun kalitesi çok yüksek. Ben müzisyenlerde buna önem veriyorum.

Sizi barıştıran bir trafik kazası oldu, değil mi?

Berksan: Öncesinde aslında birbirimize yandan yandan bakıyorduk. Biri yanımda Hande'yle konuşsa "Ne yapıyor acaba" derdim.

Hande Yener: Bir doğum günümde "Acaba sürpriz yapar mı" diye gözüm kapıda bekledim. Ama gelmedi ve o gece ağlamıştım. Sonra bir konser dönüşü kaza haberini duydum. Birbirimizi Instagram'dan bloklamıştık. Hemen menajerini aradım, iyi olduklarını öğrendim ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sonra o aradı. O zamandan beri çok yakın dostuz.

Hande'nin bir ilişkisi var ama yine de soracağım; hep birliktesiniz, müzik yapıyorsunuz, hiç mi aranızda bir kıvılcım çakmadı?

Berksan: Bizim kıvılcımımız da, aşkımız da müzik.

Hande Yener: Berksan'ı kardeşim gibi hissediyorum. Sanki annem onu da doğurmuş gibi...

Ve bu yaz Sortie'de Ello diye bir mekan açtınız. Bunca zaman sonra yeniden birlikte mekan işine girmeye nasıl karar verdiniz?

Hande Yener: Heyecan varsa biz de varız. Sortie zaten İstanbul'un en iyi mekanlarından, sahipleri de eski dostlarımız... El ele verdik, güç birliği yaptık. Ama gerçek bir işletmeciye de ihtiyacımız vardı, Ergun'la (Yıldız) çalışıyoruz. İstanbul'da konser yapacak yer de yok denecek kadar az. Burada konserler de vermek istedik ve başladık.

Pop dünyası egolar üzerine kurulu. Siz birlikte sahnedesiniz. 'Sen mi önce çıkacaksın, ben mi' veya  'Kimin şarkısı daha çok söylenecek' gibi sorunlar yaşadınız mı?

Hande Yener: Bizim asla öyle komplekslerimiz yok. Birbirimizin üstüne titriyoruz.

Berksan: Bunun örneklerini sadece yurtdışında görebilirsin. Ama biz kendi müzik sektörümüzü canlandırmayı ve yön vermeyi seviyoruz. İki starın aynı anda sahnede olması ilk gibi bir şey.

DİNLEYİCİ SEVGİLİM GİBİ...

Hande Yener'in lakabı 'Popun Kraliçesi'. Böyle biriyle çalışmak zor mudur?

Berksan: Evet, detaylarda boğulmaktan hoşlanmıyorsan...

Hande Yener: Berksan da detaycıdır. Benim detaylarım müzikalite üzerine, iyi bir tesisat, iyi müzisyenler ve iyi bir kostüm isterim. Dinleyiciyle aramızdaki artık bir sevgili ilişkisi gibi. 21 yıldır birlikteyiz. Sevgilime bu kadar özenmiyorum. Ama beni sevenlerle buluştuğumda bambaşka bir heyecan oluyor. Bu arada zaman da değişiyor, insanları yakalayabiliyor muyuz, hep tartıyorum. Ben kendi neslimle yaşlanmayı tercih etmeden, yeni nesle uyan şeyler yaptım. Bana kızanlar oldu ama zamanla anladılar çünkü hep kendimi güncellemem gerekiyor.

Berksan: Tarih de böyle yazıyor: Yol açanlara hep kızarlar, sonra da o yolda koşarlar.

FİZİKSEL OLARAK KİMSEDEN ETKİLENMİYORUM

Yıllardır aşk şarkıları yazıyor, söylüyorsunuz... Aşkı nasıl anlatırsınız?

Hande Yener: Aşk biraz da vazgeçmemek. İnsanlar kolay pes ediyor. Doğru seçim yapmak çok önemli. Aşkı kaş, göz zannediyorlar; fiziksel ve şekilci bakıyorlar. Bu hataları aslında hepimiz yaptık. Ama önemli olan kişinin karakteri. Ben artık tamamen karaktere bakıyorum, fiziksel olarak kimseden etkilenmiyorum. Dünyanın en yakışıklısını getirin, önce hareketlerini, bana ve çevresine nasıl davrandığını incelerim.

Berksan: Güzel bir yüzü, bir sivilce bozuyor. İnsan ilişkilerinde de küçücük sebepler kocaman hayallerin yıkılmasına sebep oluyor. Bence aşk her şeyden önce bulduğun kişinin gerçek değerini bilip değiştirmeden ona oyun hamuru gibi davranmamaktır.

Peki, iyi bir aşk mı? İyi bir şarkı mı?

Berksan: İyi bir şarkı.

Futbolcular bazen gol atmanın seksten daha zevkli olduğunu söyler. Sizin için iyi bir şarkı seksten daha mı zevklidir?

Berksan: Benim adıma evet.

Hande Yener: Doğru, iyi şarkı kadar tatmin eden bir şey yok.

Berksan: Zaten daha uzun sürüyor.

Hande Yener: Süre çok önemlidir Hakancığım (gülüyor).

Berksan şarkısında "Uykunda bak ama dokunma" diyor. Dokunmadan aşk olur mu?

Berksan: Eğer yaşamasını bilirsen her şekilde aşk olur.

Hande Yener: Bazen yanındaki doğru kişi değildir. Birine öyle bir hayranlık duyarsın ki hayranlığından aşık olursun.

Berksan: Mesela ben Hande'nin şarkı söylemesine aşığım. Ona şarkı yazmak beni kamçılıyor. Bu da bir aşk.

TENİS OYNARKEN BÜYÜK OLAY ÇIKAR

Müzik dışında neler yapıyorsunuz?

Berksan: Birbirimizi gıcık eden oyunlar oynuyoruz.

Ne gibi?

Berksan: Tavla oynarız. Wii'de tenis oynarken büyük olaylar çıkar, fena rakibiz.

Hande Yener: Hakancığım hemen söyleyeyim, ben sekizinci seviyedeyim, o yedi.

Berksan: Bak işte (gülüyor). Koşu yapıyoruz. Evin içinde moddan moda giriyoruz. Mesela oyun oynarken evin bir tarafındaki spor aletlerini birden elimize alıp spor yapıyoruz. Sonra Misha (Hande Yener'in sevgilisi, rap'çi) diğer tarafta müzik yapıyor, hop klavyenin başına geçiliyor, müzik yapılıyor.

Hande'nin bir şarkısı vardır: 'İki Deli'... Siz de iki deli misiniz?

Hande Yener: Evet, iki deliyiz, enerjimiz çok.

BERKSAN'IN BİR KIZA PLATONİKLİĞİ VAR

Geçen günlerde yeni şarkılarınız çıktı...

Hande Yener: Önce Berksan'ın 'Platonik' şarkısı çıktı.

Berksan: Hatta biri "Hande bu şarkının üzerine nasıl çökmedi" yazmış (gülüyor).

Hande Yener: Bana zaten 'Carpe Diem' albümü yapılmıştı. Ona da "Kendine yeni bir şarkı yap" diyorduk. 'Platonik'i dinledim, o kadar yakışmıştı ki sulanamadım, en azından yabancıya gitmedi diye düşündüm (gülüyor).

Platonik aşklarınız oldu mu?

Hande Yener: Tabii, lisedeyken başka okuldan bir çocuğa platoniktim. Resmen kesiyordum. Bir daha da olmadı. Uzaktan birini beğenmek güzel bir şey çünkü bazı aşklar da yaşanınca berbat oluyor.

Berksan: Ben platonik aşk halini ileri seviyede yaşıyor olabilirim. Bazen imkansızlara denk geliyorsun; ya başka yaşantıları ya da beraber oldukları birileri oluyor, onlar platoniğe dönüşüyor. Gün içinde bunu çok yaşıyorum ya.

Hande Yener: Bir kıza platonikliği var. Instagram'da onu gördü mü "Ayyy" diyor, ben anlıyorum.

Neden açılmıyorsun?

Berksan: Boğulurum diye korkuyorum.

Hande Yener: Palet tak yavrum.

Berksan: Kullanmayı bilmiyorsan dibe çeker palet.

İyi bir şarkı mı, seks mi? Berksan: İyi bir şarkı, zaten daha uzun sürüyor - Hande Yener: Evet, süre çok önemli

UZUN İLİŞKİ KADINIYIM

Hande'nin yeni şarkısı 'Sahte'. Hiç sahte aşklar yaşadınız mı?

Berksan: Hayır. Öyle yalan söyleyebilen biri olsaydım her hafta gazetede boy boy fotoğraflarım olurdu. Ama yalan benim üzerimden akıyor, beceremiyorum.

Hande Yener: İlişkiyi yaşarken sahte olduğunu hissetmiyorsun, her şey çok güzel geliyor. Ama cicim ayları bitiyor, bu sefer yürüsün diye ilişkiyi zorluyorsun... İşte bittiğini hissettiğin halde sürdürüyorsun ya, o sahtelik oluyor. Ben uzun ilişki kadınıyım. O sebeple öyle süren ilişkilerim oldu ama bir noktadan sonra zaten mümkün değil, bitiyor.

Yeni şarkında retro altyapılar var; 70'leri, 80'leri anımsatıyor. Seviyor musun o dönemleri?

Hande Yener: 80'lerin enerjisini çok seviyorum. O dönemlerde herkes doğaldı, yeni sound'lar çıkardı, rengarenk giyinilirdi, komşuluk vardı, herkes kendine daha çok bakardı, müzikler özenliydi... O özen kalmadı. 2000'lerde müzikalite bozuldu, tat kaçtı. Ben de tekrar o yılların enerjisini çağırıp o zamanlarda yaşıyormuş gibi hissediyorum.

Günümüz pop müziğini nasıl buluyorsunuz?

Berksan: Aramıyorum ki bulayım. İki albüm bitirdik ama 'İnsanlar ne yapmış' diye hiç dönüp bakmadık. Hırsız kulaklarımız var, etkilenmemek için başka şey dinlemiyoruz.

Ama bir şarkı hit olsa mutlaka karşınıza çıkardı. Hit mi yok artık?

Hande Yener: Beni etkileyen çok bir şey yok açıkçası. Kimseden etkilenmiyorum. Zaten müzik sadece bir şarkı değil, enerji. Ben o enerjileri ortada göremiyorum. 'Benim şarkı tuttu, acayip durumdayım' gibi algılar yaratılıyor ama hiçbirinin konseri yok, hiçbirini tanımıyoruz.

YouTube'da 100-150 milyon izlenen kliplere ne diyorsunuz?

Hande Yener: İnsanlar senin klibini bir kere izliyor, sonra dinleyecekse müzik uygulamalarından şarkını dinlemeye devam ediyor, klibini bir daha açmıyor. O rakamların bir sonuç vermesini bekleyemezsin.

Berksan: 50 binlik kişilik stadyumlarımız var. 200 milyon dinlenen birinin, stadyumda 50 bin kişiyi toplaması gerekmez mi? O isimler yolda yürüyememeli. Ama ben kimsede bunu göremiyorum.

Hande Yener: Bu kadar milyonlarca kez dinlenseler, prodüktör olarak CD'lerini çıkarmaz mısınız? Ama bu isimlerin CD'leri de çıkmadı...

Birçok isim dünya yıldızı olma yolunda ilerlediğini söylüyor, buna ne diyorsunuz?

Berksan: Ben kendi dünyamın starıyım.

Hande Yener: O heyecan bir dönem bende de vardı ama şu an o kafada değilim. Kendi ülkemdeki insanlara yetmek, onları tatmin ve mutlu etmek için bu dünyaya geldiğime artık eminim.

Berksan: Bir de şu an lokal anlamda üretim yok ki, zaten ürettiğiniz her şey dünyaya açılıyor. Artık dünya küçük bir köy gibi...

İyi bir şarkı mı, seks mi? Berksan: İyi bir şarkı, zaten daha uzun sürüyor - Hande Yener: Evet, süre çok önemli

YAŞIMIZLA DEĞİL, ENERJİMİZLE İLGİLENİN

Günümüzde popstarlık hala var mı, yoksa starlık kavramı bitti mi?

Hande Yener: İnsanların gözünde biraz bitti gibi görüyorum. Yenilerden Edis'i başarılı buluyorum, o bu kalıba uygun davranıyor. Ama yolu çok uzun. Onun dışında birini hatırlamıyorum.

Berksan: İlla büyük yetenekler vardır ama gözümüzün ısırdığı az. Artık trafik çevirmesinde bile meşhur oluyorsun. İnsanlara o yüzden o kadar da etkileyici gelmiyor.

Hande bu gece sahne kostümün bir mayo elbise. Gülşen de bu hafta kostümü sebebiyle eleştirildi. Pop yıldızlarının kostümlerinin eleştirilmesine ne diyorsunuz?

Hande Yener: Bizler bazen çıktığımız yerlerde sansasyon yaratmak, haber olmak isteriz. Bunlar bana normal geliyor. Gülşen'i çok seviyorum, tam bir star gibi davranıyor. Böyle yerden yere vurmayı doğru bulmuyorum, çok demode.

Berksan: Bizler normal giyinip oturup kalsaydık o zaman bu röportajı yapıyor olmazdık.

Nasıl 'donmuş gibi' hep böyle genç kalıyorsunuz?

Berksan: Hande'nin uyanır uyanmaz öyle bir programı vardır ki... Mesela bir şeyin yaprağı oluyor, özel bir ilden gelmiş, onu yer. Diğer bir yaprağı çiğner, birini sürer... Onda o sistematik oturmuş.

Hande Yener: Kendimize bakmalıyız. Yüzüme bir şey yapacakken Berksan'ı da artık yanımda sürüklüyorum. Birlikte yapınca enerji artıyor. Zamansız olmak istiyoruz, yaşımızla değil enerjimizle ilgilenin istiyoruz. Çıktığım günden daha genç ve dinamik hissediyorum.

Berksan: Ben yeni çıkış yapmış gibi hissediyorum (gülüyor).

BU BAYRAM ELİNİ ÖPER, HARÇLIĞIMI ALIRIM

Üç gün sonra bayram. Bayramlar size ne ifade ediyor?

Berksan: Harçlık. Eskiden alıyordum, şimdi veriyorum.

Hande Yener: Bu bayram elini öper, alırım o zaman harçlığımı (gülüyor). Tabii eski bayramlar gibi değil. Ama bizler bunu yaşatabilir, değerlerimize sahip çıkabiliriz. Pandemi de bize ders oldu, hayat muhasebeleri yaptık. Hepimiz işkolik olmuştuk. Bir baktım, 20 yıl geçmiş, ailemle üç kere tatil yapmışım. Elbette sevenlerim de benim ailem. Sahnede olmayı da seviyorum ve her gün bizim için bayram...

İyi bir şarkı mı, seks mi? Berksan: İyi bir şarkı, zaten daha uzun sürüyor - Hande Yener: Evet, süre çok önemli

Hande Yener, Berksan, Müzik, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İyi bir şarkı mı, seks mi? Berksan: İyi bir şarkı, zaten daha uzun sürüyor - Hande Yener: Evet, süre çok önemli - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, uyuşturucu nedeniyle girdiği cezaevinden tahliye edildi 08:28 Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, uyuşturucu nedeniyle girdiği cezaevinden tahliye edildi Bayram tatili için vatandaşların akın ettiği Marmaris'te belediye tüm izinleri kaldırdı 01:02 Bayram tatili için vatandaşların akın ettiği Marmaris'te belediye tüm izinleri kaldırdı Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz 00:35 Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz
Azerbaycan Milli Meclisi'nden bir heyet ilk kez KKTC'de resmi temaslarda bulundu 00:16 Azerbaycan Milli Meclisi'nden bir heyet ilk kez KKTC'de resmi temaslarda bulundu Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti 23:20 Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti 22:57 Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti
Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılmasını ihlal eden Yunanistan'ı BM'ye şikayet etti 22:02 Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılmasını ihlal eden Yunanistan'ı BM'ye şikayet etti 16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere 19:32 16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere

Son Dakika Haberleri
19:11 Sıcak havadan bunalan bebeğini böyle serinletti
19:09 Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilin sağlık müdürlüğüne bayram genelgesi
19:07 AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi
18:30 Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
18:29 Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı
18:27 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu
18:24 Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir
18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor
17:53 Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
17:36 FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında dava açıldı
Büyükşen cinayetlerinde sır perdesi aralandı! Parayla tutulan kiralık katiller yanlış eve girmiş Büyükşen cinayetlerinde sır perdesi aralandı! Parayla tutulan kiralık katiller yanlış eve girmiş         
08:49
Ünlü oyuncu Seda Güven, babasını kaybetti! Kötü haberi sosyal medyadan duyurdu Ünlü oyuncu Seda Güven, babasını kaybetti! Kötü haberi sosyal medyadan duyurdu         
02:10
Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı         
00:43
49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı 49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı         
00:16
Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi         
00:14
Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Alex Teixeira, İstanbul'a geliyor Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Alex Teixeira, İstanbul'a geliyor         
23:00
42 yaşındaki Selen Görgüzel, bikinili pozuyla gençlere meydan okudu 42 yaşındaki Selen Görgüzel, bikinili pozuyla gençlere meydan okudu         
22:10
Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlatan Osman Büyükşen, son paylaşımıyla yürekleri dağladı Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlatan Osman Büyükşen, son paylaşımıyla yürekleri dağladı         
21:44
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti         
19:16
Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı         
18:35
Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronlarından 20 bin dolar ödül Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronlarından 20 bin dolar ödül         
18:21
Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı         
18:10
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada         
17:39
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı         
17:25
Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı         
16:18
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 09:23:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İyi bir şarkı mı, seks mi? Berksan: İyi bir şarkı, zaten daha uzun sürüyor - Hande Yener: Evet, süre çok önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement