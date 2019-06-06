Son Dakika Haberleri: "İyi bir sezon geçirmek hedefimiz"
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"İyi bir sezon geçirmek hedefimiz"

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp başkanı Sacit Ali Eren, camianın birlik ve beraberliğiyle iyi bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp başkanı Sacit Ali Eren, camianın birlik ve beraberliğiyle iyi bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Eren, kulüp binasında gerçekleşen bayramlaşmada yaptığı açıklamada, genel kurulda yeniden aday olacağını belirtti.
Kongre sürecine göre gelecek sezon için hareket edeceklerini aktaran Eren, "Önümüzde bir kongre sürecimiz. Öncelikle bu süreci tamamlayacağız. Yönetim olarak adayız. Genel kurul sürecini görmemiz lazım." ifadesini kullandı.
Eren, Giresunspor'un bir miktarı futbolculara olmak üzere yaklaşık 10 milyon lira borcu bulunduğunu kaydederek, kendisi ile yönetim kurulunun 6 aylık görev süreçlerinde kulübe önemli destek sağladıklarını söyledi.
Giresunlulardan kendilerine destek olmalarını, camiada birlik ve beraberliğin sağlanmasını isteyen Eren, şöyle konuştu:
"İnşallah bu yıl hep beraber, çalışanıyla taraftarıyla futbolcusuyla sabırlı olarak birlik ve beraberlik içerisinde iyi bir sezon geçirmek hedefimiz. Burada önemli olan arma, bu takıma gereken desteği vermek. Tek çare bu. Birlik ve beraberlik olunca her şeyin devamı geliyor. Camiada birlik beraberlik olacak ki başarı sağlansın. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. İyi günde, kötü günde sabırlı bir şekilde hareket edelim. Tek başına bizim gücümüz bir yere kadar. Birlik beraberlik içerisinde olmalıyız."
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:22 Kaynak: AA
Giresunspor, Spor
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