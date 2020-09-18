İyi bir uyku için bu önerilere dikkat - Son Dakika

İyi bir uyku için bu önerilere dikkat

İyi bir uyku için bu önerilere dikkat "Televizyonun karşısında uyumak, uyku ihtiyacını karşılamıyor" Nöroloji Uzmanı Dr. Fatma Ece Bayam, televizyon karşısında kanepede veya telefonun elektronik cihazların bulunduğu bir odada uyumanın sağlıklı bir uyku olmadığını söyledi.

İyi bir uyku için bu önerilere dikkat

"Televizyonun karşısında uyumak, uyku ihtiyacını karşılamıyor"

BURSA - Nöroloji Uzmanı Dr. Fatma Ece Bayam, televizyon karşısında kanepede veya telefonun elektronik cihazların bulunduğu bir odada uyumanın sağlıklı bir uyku olmadığını söyledi.

Uykunun beyin ve beden sağlığı için son derece önemli bir fizyolojik bir ihtiyaç olduğunu belirten Acıbadem Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Fatma Ece Bayam, uykunun hem beynimiz hem bedenimizin yenilendiği ve dinlendiği, hormonların düzenlendiği, bizim için faydalı maddelerin, moleküllerin salgılandığı bir süreç olduğunu söyledi. Dr. Ece Bayam, "Uykunun beyin ve beden bütünlüğünün sağlanması, beyinin işlevlerinin sağlıklı olarak ertesi gün sürdürebilmesi için son derece gerekli olduğunu da unutmayalım. Uykuyla ilgili olarak herkesin tek bildiği çocukların büyümesidir. Ancak çocuklar kadar yetişkinlerin beden, beyin ve ruh sağlığı için önemlidir. Uyku, maalesef ki modern hayatta taviz verdiğimiz bir şey, oysa hiç taviz vermememiz gereken, ayrıca belirli bir düzen içinde sürdürülmesi gereken bir fonksiyondur" dedi.

Beynin uyku sürecinde tamamen fonksiyonunu yitirmediğini belirten Dr. Bayam, "Beyin sadece şekil değiştiren çok farklı bir aktivite düzeyine geçer. Uyku sırasında beyinde günlük hayatta rastlamadığımız özelleşmiş dalgalar ortaya çıkar. Yani bir nevi beyin kendisi için, beden için şekil değiştirir. Oldukça aktif bir sürece girer. Uyku sırasında ve bunun bedene olan etkisiyle kişiler, sağlıklı bir şekilde yeni güne hazırlanmış olur. Aslında kaliteli bir uyku için en önemli nokta, bir düzen içinde gerçekleşmesidir. Fizyolojik olarak akşam saatlerinden sonra beden kendisini dinlenmeye başlar ve daha sonrasında yaklaşık saat 22.00 ile 23.00 civarı uyku periyoduna girmek ister. Gece karanlığı sağlıklı bir uyku için çok önemlidir. Tüm gece süren uyku, sabaha kadar periyodunu tamamlar ve sabah ilk ışıklarıyla uyanırız. Dolayısıyla düzenli olarak belirli saatlerde uyumak ve uyanmak gerekir. Bu düzen hem bedenin hem de beynin sağlığı için çok önemlidir" diye konuştu.

Kaliteli bir uyku için ses ve ışık gibi çoğunu günlük hayatta fark etmediğimiz durumlardan kaçınmamız gerektiğini belirten Dr. Ece Bayam "Sık rastladığımız bir durum var. İnsanlar ya televizyonun karşısında ya da yatağın içinde cep telefonuyla sosyal medyada zaman geçirirken uyumaya çalışıyor. Oysa bu çok yanlış bir alışkanlık. Sağlıklı bir uyku için çevreden gelecek ses, ışık gibi uyaranlardan uzak olmamız gerekiyor. Ayrıca aşırı tok karına yatmak veya çok aç karna yatmayı da önermiyoruz. Çünkü bu durumlarda kendini korumak için beden alarma geçmektedir. Dolayısıyla sağlıklı bir uyku evresine girmek ve sağlıklı bir uyku etkisini sürmek bu iki koşulda da mümkün olamayacaktır. Uykunun gerçekleştiği ortam kadar, uyku süresi de çok önemli. Özellikle erişkin çağ için ortalama saat 6 ve 8 saat olmalıdır. Yatış saati fizyolojik olarak 22.00 ile 23.00 saatleri arasındadır. Uykudan sağlamayı istediğimiz o verimi elde edebilmek açısından sabah günün ilk ışığın belirmesi ile beraber uyanmak en sağlıklı davranış olacaktır. Çünkü zaten beynimizdeki o özel yapılar ilk gün ışığıyla beraber o ışığı algılıyorlar" şeklinde uyardı.

İyi bir uyku için bu önerilere dikkat

Nöroloji Bölümü, Acıbadem, Bursa, TV, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık İyi bir uyku için bu önerilere dikkat - Son Dakika

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