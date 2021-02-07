İyi bir yemek ancak mevsim malzemeleriyle ortaya çıkabilir - Son Dakika

İyi bir yemek ancak mevsim malzemeleriyle ortaya çıkabilir

07.02.2021 07:37
İyi bir yemek ancak mevsim malzemeleriyle ortaya çıkabilir, System.String[]

Şef ve yemek yazarı Aydan Üstkanat, dijital yemek dergisi Food Online'la huzurlarınızda.

Şef ve yemek yazarı Aydan Üstkanat, dijital yemek dergisi Food Online'la huzurlarınızda... Üstkanat şunları söylüyor: "Gazetede yemek kültürü hakkında yazmaya başladığımdan beri, yemek tutkunlarına kendimce doğru bilgi vermek, mutfakta ve alışverişte rehberlik ederek yaşamlarını renklendirmek istedim. İyi bir yemek ancak mevsim malzemeleriyle ortaya çıkabilir. Hayatım doğayı izlemekle ve ekip biçmekle geçiyor. Tohumun büyümesini izlemek, hasat toplamak ve onları doğru şekilde tavaya atmak... Konsept konusunda düşünmeme gerek yoktu. Kendiliğinden 'mevsimsel' olarak şekillendi."

Bitki kasapları

Mevsimsel beslenmeyi odağına alan ve üç ayda bir yayımlanacak olan derginin ilk sayısının teması, kış hasadı. Portakallı bademli kış salatası, rafine şekersiz mandalina reçeli ve mandalinalı kek, adaçaylı armut sorbe... Kış sebze ve meyveleriyle neler hazırlanabilir? Tunus usulü pazı mücveri nasıl yapılır? Avrupa'da hızlı bir çıkış yapan bitki kasapları müşterilerine sağladığı et yerine nohut, baklagil, mantar gibi gıdalardan elde edilen ürünlerle yaygınlaşıyor; peki Türkiye bu akıma uyum sağlayabilecek mi? Dünyadaki trendlerinin de mercek altına alındığı dergide, farklı şeflerin reçeteleri ve röportajlar da yer alıyor.

Food Online'ı, goodtofood.com adresinden ücretsiz okuyabilirsiniz.

ARMUTLU ADAÇAYI SORBE

Malzemeler

4 armut (soyulmuş)

1 portakal kabuğu rendesi

1 yemek kaşığı portakal suyu

2 adaçayı yaprağı

1-2 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı vanilya özütü

Nasıl yapılır?

Armutları iki su bardağı su, adaçayı yaprakları, portakal suyu ve rendesiyle 10 dakika, yumuşayıncaya kadar kaynatın ve soğuyana kadar bekletin. Armutlar soğuyunca blender'a alın, içine portakal kabuğu rendesi, vanilya özütü ve 4-5 yemek kaşığı haşlama suyundan ekleyin. Karışımı çelik veya cam bir kaseye alıp buzluğa koyun. Her 30 dakikada bir karıştırın. 3-4 saat sonunda servise hazır olacaktır.

İyi bir yemek ancak mevsim malzemeleriyle ortaya çıkabilir

Aydan Üstkanat, Portakal, Bitki, Hasat, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İyi bir yemek ancak mevsim malzemeleriyle ortaya çıkabilir - Son Dakika Magazin


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