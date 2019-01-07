Son Dakika Haberleri: İyi Bir Yolda İlerliyoruz"

İyi Bir Yolda İlerliyoruz"

15 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın takım kaptanı İbrahim Öztürk, sezon içinde sıkıntılı süreçlerin yaşanabildiğini belirterek, her şeye rağmen destek beklediklerini söyledi.

İyi Bir Yolda İlerliyoruz
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın takım kaptanı İbrahim Öztürk, sezon içinde sıkıntılı süreçlerin yaşanabildiğini belirterek, her şeye rağmen destek beklediklerini söyledi.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından paylaşılan yazılı açıklamasında Öztürk, her ligin kendi içinde zorlukları bulunduğunu ve başarı için istikrarın şart olduğunu belirtti.

Lige iyi başladıklarını ancak puan alabilecekleri bazı müsabakaları kaybettiklerini aktaran İbrahim Öztürk, "Ligin ikinci yarısında farklı bir mücadele olacak. Camiamız için üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız." ifadelerini kullandı.

İbrahim Öztürk, Altay'ın kariyerinde büyük öneme sahip olduğunu, siyah-beyazlı ekibe dönerken hiç tereddüt etmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kaybedilmiş bir finali telafi etmek aklımdaki tek amaçtı ve geçen sezon bunu başardık. Altay'ın 2 sezondur yükselişi tüm Türkiye'nin dikkatini çekmiş durumda. İyi bir yolda ilerliyoruz. Sezon içinde sıkıntılı süreçler yaşanabilir. Her şeye rağmen destek bekliyoruz. Geçtiğimiz sezon devre arası bulunduğumuz konum, zorlu bir ikinci yarıyı işaret ediyordu. Biz inanç ve destekle bu süreci aşıp şampiyon olduk. Camiamızdan sabır ve destek bekliyoruz. İki senedir yaşanan tırmanışın ardından geçişler kolay değil. Zor bir ligdeyiz ama bizim hedefe ilerleyeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Altay, yetiştirici kimliğini geri kazanıyor. Altyapıda atılan doğru adımlar ve Altay Alsancak Stadı'nın tamamlanmasıyla Süper Lig hedefi mutlaka kısa zamanda gerçekleşip, kalıcı hale gelecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:37 Kaynak: AA

Altay, İbrahim Öztürk, Spor
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