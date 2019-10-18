Son Dakika Haberleri: 'İyi Çocuk' AKM'de sahnelendi
Son Dakika Güncel 'İyi Çocuk' AKM'de sahnelendi

'İyi Çocuk' AKM'de sahnelendi

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri Fiil Sanat tarafından sahnelenen 'İyi Çocuk' adlı çocuk oyunu ile devam etti.

'İyi Çocuk' AKM'de sahnelendi, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri Fiil Sanat tarafından sahnelenen 'İyi Çocuk' adlı çocuk oyunu ile devam etti.


Adapazarı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tiyatro gösterimine minik öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. İyi bir çocuk olduğunu düşünen ancak şirinleri göremeyen bir çocuğun hikayesinin anlatıldığı tiyatro gösterimi, minik öğrenciler tarafından beğeniyle izlendi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:30 Kaynak: İHA
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