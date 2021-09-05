İYİ DERSLER DİLERİZ - 5 Eylül 2021 - Son Dakika
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İYİ DERSLER DİLERİZ - 5 Eylül 2021

05.09.2021 20:52
İYİ DERSLER DİLERİZ - 5 Eylül 2021

Okulunu özleyen herkese iyi dersler dileriz.Sağlık ve başarı dolu bir eğitim ve öğretim yılı için her zaman yanınızdayız.

Okulunu özleyen herkese iyi dersler dileriz.

Sağlık ve başarı dolu bir eğitim ve öğretim yılı için her zaman yanınızdayız.

Kaynak: Habermetre
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Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum İYİ DERSLER DİLERİZ - 5 Eylül 2021 - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ DERSLER DİLERİZ - 5 Eylül 2021 - Son Dakika
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