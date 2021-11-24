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''İyi Dersler Hayat'' adlı oyunu öğretmenler sahneledi - Son Dakika

''İyi Dersler Hayat'' adlı oyunu öğretmenler sahneledi

24.11.2021 10:43
''İyi Dersler Hayat'' adlı oyunu öğretmenler sahneledi

24 Kasım Öğretmenler Günü için Şehir Tiyatrolarının hazırladığı, oyuncularının tamamı öğretmenlerden oluşan "İyi Dersler Hayat" adlı oyun büyük beğeni topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler günü için ortak bir tiyatro oyunu hazırladı. Oyuncularının tamamının öğretmenlerden oluştuğu "İyi Dersler Hayat" adlı oyun büyük beğeni topladı. Oyunu izleyen öğretmenler, sahnedeki meslektaşlarını alkışlarla destekledi.

ÖĞRETMENLER SAHNEDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmen Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenliyor. Bu kapsamda Kocaeli Şehir Tiyatroları ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, 24 Kasım Öğretmenler Günü için ortak bir tiyatro oyunu hazırlandı. Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncuları Mert Özekici ve Volkan Dinç, "İyi Dersler Hayat" adlı tiyatro oyununu hazırladı. Volkan Dinç'in yönetmenliğini üstlendiği ve oyuncu kadrosunun tamamının öğretmenlerden oluştuğu tek perdelik oyunun ilk gösterimi SDKM'de gerçekleştirildi.

GENİŞ KATILIM

Oyunu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, öğretmenler ve aileleri izledi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Oyuncularının tamamının öğretmenlerden oluştuğu "İyi Dersler Hayat" adlı oyun büyük beğeni topladı. Öğretmenlerin eğitim hayatı, yaşadığı sıkıntılar, kız çocuklarının okumasındaki zorluklar gibi güncel içeriklerin yer aldığı oyun ayakta alkışlandı. Öğretmenler ise performanslarıyla profesyonel oyuncuları aratmadı.

ÖĞRETMENLER ÖĞRENCİLERE TİYATROYU SEVDİRECEK

Program sonunda kısa bir konuşma yapan Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, "Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte öğretmenler sahnede projemizi hayata geçirdik. Bu bizim hayalimizdi. Şehir tiyatrolarını, şehrin tiyatrosu yapmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Kocaeli Şehir Tiyatroları olarak temel tiyatro eğitimi verdiğimiz öğretmenlerimizi seyirciyle buluşturduk. Bir nevi tiyatronun her dokusunu yaşayarak öğrenmelerini ve bu temel tiyatro birikimlerini öğrencilerine aktarmalarını sağlamak niyetindeyiz. Yani buna tiyatro okulumuzun yeni eğitim biçimi de diyebiliriz. Biz bir öğretmenimizle eğitim çalışması yürüteceğiz, onlar bu birikimlerini yüzlerce öğrencilerine aktaracaklar. Bu şekilde de tiyatro okulumuzun eğitim çalışmaları, binlerce öğrenciye ulaşmış ve de kocaman bir yapıya dönüşmüş olacak. Bu eğitmenlerimiz sayesinde şehrin her yerinde, her mahallesinde tiyatro sanatı için yetenek avcılığı başlayacak. Şehir Tiyatrosu olmak bunu gerektirir. Öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

"KUTSAL BİR GÖREVİ YERİNE GETİRİYORSUNUZ"

Öğretmenlerin kutsal bir görevini yerine getirdiği ifaden eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, "Öğretmenlerimizin günlerini kutluyoruz. Önemli ve kutsal bir görevi yerine getirdiğinizi biliyoruz. Bizler yerel yöneticiler olarak şehir imarlarını yapıyoruz. Bu bizim asli görevimiz, bunun yanında gönül imarları için çalışıyoruz. Bu hizmette en büyük destekçimiz sizlersiniz. Sizlerin yetiştirdiği öğrenciler zamanı gelinde bizlerden görevlerimizi devralacak. Bizler her zaman sizin yanınızdayız. Tüm öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Tiyatroda görev alan öğretmenlerimizi kutluyorum" açıklamasında bulundu. Konuşmaların sonunda öğretmenlere plaket, oyunda görev alanlara çiçek takdim edildi.

''İyi Dersler Hayat'' adlı oyunu öğretmenler sahneledi

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel ''İyi Dersler Hayat'' adlı oyunu öğretmenler sahneledi - Son Dakika


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