İyi Gençlik Kedi Evleri Dağıttı

İYİ Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları yöneticileri ve üyeleri ile birlikte sokak kedileri için " Kedi evleri dağıtımı" isimli projeyi hayata geçirdi.

Proje kapsamında 60 adet kedi evinden; 45 tanesi dağıtıldı, 15 tanesi Projeye ilgi gösteren KOHSAVDER derneğine verildi. İYİ Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Burak Kuşçu projede emeği geçen başta İnsan Hakları ve Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Büşra TÜRK,Teşkilat İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcımız Aytunç ÇETİNBAŞ olmak üzere; tüm İl Gençlik Kolları üyelerine teşekkürlerini sundu. Kuşçu ayrıca; projeye ilgi gösteren KOHSAVDER Başkanı Tülay Çetin ERDURMAZ hanımefendiye teşekkür etti.

Başkan Kuşçu "Kocaeli'den yaktığımız bu İYİ'lik meşalesinin tüm Türkiye'de yanmasını temenni ediyoruz. Hz. Muhammed, kedisi Müezza içtikten sonra kapta kalan su ile abdest alacakken; Sahabe-i Kiram Ebu Nuaym "Ya Resul o sudan kedi içti" deyince, Resulullah: "Onlar en temiz ağıza sahiptirler" buyurmuş ve abdest almıştır." dedi