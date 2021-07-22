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İyi gün değil, kötü gün dostu oldular! Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır Muslera'ya sahip çıktı - Son Dakika

İyi gün değil, kötü gün dostu oldular! Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır Muslera'ya sahip çıktı

22.07.2021 14:29

PSV mağlubiyetinden sonra gözyaşlarına boğulan Fernando Muslera'nın paylaşımına spor camiasından destek mesajları yağmaya devam ediyor. Ezeli rakiplerin kalecileri Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır da Muslera'nın fotoğrafına destek emojileri ile yorum bıraktı. İki genç kalecinin bu anlamlı hareketi futbolseverler tarafından takdirle karşılandı.

Muslera, Instagram hesabından bir mesaj yayımlayarak gelen destekler için teşekkür etmişti. Muslera'nın bu paylaşımından sonra Uruguaylı file bekçiye destek yağdı.

Muslera'nın paylaşımının altına eski ve mevcut takım arkadaşlarının yanı sıra Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ve Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius'tan emojilerle destek geldi.

Fernando Muslera, Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yaptığımız meslek bize bazen zor anlar yaşatıyor, kendinizi sürekli daha fazla geliştirmek istiyorsunuz… Dün benim için hiçbir şeyin yolunda gitmediği, çok zor bir gündü. Ancak her zaman yaptığım gibi, her gün daha ileri gitmeye ve her şeye hazırlıklı olmaya devam edeceğim. Bana şartlar ne olursa olsun destek veren taraftarımıza, hocam Fatih Terim'e, teknik heyete, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza ve Galatasaray'ın büyük ailesine çok teşekkür ederim. Bu benim ve ailem için büyük anlam ifade ediyor…"

Dost kötü günde belli olur! Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır, Muslera'ya destek çıktı

BEĞENİ YAĞDI

Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır'ın destek yorumları ise beğeni yağmuruna tutuldu. Futbolseverler ezeli rakiplerin kalecilerinin bu desteğini takdirle karşıladı.

Dost kötü günde belli olur! Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır, Muslera'ya destek çıktı
İyi gün değil, kötü gün dostu oldular! Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır Muslera'ya sahip çıktı

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Son Dakika Spor İyi gün değil, kötü gün dostu oldular! Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır Muslera'ya sahip çıktı - Son Dakika Spor


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