İyi haber: İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti - Son Dakika

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini hala sürdürüyor. Salgına karşı en büyük savaş aşı ile verilirken ülkemiz de aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu süreçte başarılı bir grafik çizen Türkiye'de ikinci doz aşı yaptıranların sayısı da gün geçtikçe artıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı bugün 50 milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun %60'ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı." dedi.
Kaynak: DHA
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