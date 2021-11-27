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İYİ HAL İNDİRİMİNİ ELİ SİLAHLI TAKIM ELBİSE VE KRAVATLI FOTOĞRAFLARLA ANLATTILAR - Son Dakika

İYİ HAL İNDİRİMİNİ ELİ SİLAHLI TAKIM ELBİSE VE KRAVATLI FOTOĞRAFLARLA ANLATTILAR

27.11.2021 12:26

'KADINA Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' sebebiyle Atatürk Üniversitesi'nde 'kadına yönelik şiddeti önlemek, erkek iş birliği' konulu fotoğraf sergisi açıldı.

'KADINA Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' sebebiyle Atatürk Üniversitesi'nde 'kadına yönelik şiddeti önlemek, erkek iş birliği' konulu fotoğraf sergisi açıldı. Sergide, kadına yönelik şiddeti takım elbiseli, kravatlı erkek fotoğrafları üzerinden anlatan üniversite öğrencileri, "Kimse takım elbise giyip, kravat taktığı için iyi hal indirimi almamalı" dedi. Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer de, "Doğruyu anlatan bir fotoğraf" değerlendirmesinde bulundu.

'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' sebebiyle Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ortaklaşa 'kadına yönelik şiddeti önlemek, erkek iş birliği' sergisi hazırlandı. Yürütücülüğünü Doç. Dr. Zeynep Karaman Özlü, danışmanlığını Doç. Dr. Özlem Şahin'in yaptığı projede öğretim görevlisi Ayşe Özdemir ile Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri Beyza Acar, Beyda Özer, Halime Şule Armutçu, İrem Tiryaki, Gökhan İncekaya, Selvihan Atmaca'nın fotoğrafları sergilendi. Kadına yönelik şiddetin erkekler üzerinden anlatıldığı fotoğrafların yer aldığı sergide, takım elbise ve kravat teması dikkat çekti.

Fotoğraflarla ilgili değerlendirmede yapan Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden Gökhan İncekaya, "Cinayetler işlendikten sonra mahkemede hakim heyetinin önüne dosya konuluyor. İlk olay yerinde cinayetin nasıl olduğunu değil, kişiyi ve önüne gelen dosyayı görüp, kravat, takım elbise giyenlere iyi hal indirimleri veriliyor. Bunun aslında yanlış olduğunu anlatmaya çalıştık. Kimse takım elbise giyip, kravat taktığı için iyi hal indirimi almamalı. Çünkü o cinayet işlediği sıradaki cani, sadist tavırlarını kimse görmüyor" diye konuştu.

ÇOK DOĞRU BİR FOTOĞRAF

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi. Olay mahalline ilk intikal eden ekibin duruma vakıf olduğunu belirten İl Emniyet Müdürü Tuncer, "Ekip, eve girdiğinde şiddet görmüş kadın varsa onu, adamı ve evin halini görüyor. Kadın eli yüzü kan, ev dağılmış vaziyette. Bunu gören personelimizin, görgü tespit tutanağı ve sonrasında kadına şiddet risk formu var, kırmızı, turuncu ve gri renkli, onu çok iyi doldurmaları lazım. Bu resimdeki konu aslında şu; olay yerine giden polisin gördüğü asıl olay. Sonra eller, yüzler yıkanıyor ya da sadece evrak gidiyor hakimin önüne ya da yaralama varsa şiddet uygulayan şahıs işte böyle hakimin karşısına çıkıyor. Giyiyor takım elbise, gömlek, kravat. Sanık mahkemede, 'aile içinde olur böyle şeyler, ben hafiften ittim bir yere çarptı kafasını' diyor. Çok doğruyu anlatan bir fotoğraf" dedi.

Sergi için fotoğraf çekerken önce soru sorduğunu anlatan öğretim görevlisi Ayşe Özdemir ise "Fotoğraf çektiğim kişiye 'bu kadar tedbire rağmen neden şiddeti durduramıyoruz?' diye sordum. O da 'Çünkü yanında olmadığımız için, görmüyoruz, duymuyoruz, konuşmuyoruz' diyerek bu fotoğrafı çekmemi sağladı" diye konuştu.

İrem Tiryaki ise 'erkektir yapar' anlayışını ters psikolojiyle 'kadındır yapar' fotoğrafıyla, kadına şiddeti erkekler üzerinden anlatarak farkındalık oluşturmaya çalıştığını belirtti. Halime Şule Armutçu da fotoğrafında psikolojik şiddete yer verdiğini söyledi.

İYİ HAL İNDİRİMİNİ ELİ SİLAHLI TAKIM ELBİSE VE KRAVATLI FOTOĞRAFLARLA ANLATTILAR
İYİ HAL İNDİRİMİNİ ELİ SİLAHLI TAKIM ELBİSE VE KRAVATLI FOTOĞRAFLARLA ANLATTILAR
İYİ HAL İNDİRİMİNİ ELİ SİLAHLI TAKIM ELBİSE VE KRAVATLI FOTOĞRAFLARLA ANLATTILAR
İYİ HAL İNDİRİMİNİ ELİ SİLAHLI TAKIM ELBİSE VE KRAVATLI FOTOĞRAFLARLA ANLATTILAR
İYİ HAL İNDİRİMİNİ ELİ SİLAHLI TAKIM ELBİSE VE KRAVATLI FOTOĞRAFLARLA ANLATTILAR
İYİ HAL İNDİRİMİNİ ELİ SİLAHLI TAKIM ELBİSE VE KRAVATLI FOTOĞRAFLARLA ANLATTILAR
İYİ HAL İNDİRİMİNİ ELİ SİLAHLI TAKIM ELBİSE VE KRAVATLI FOTOĞRAFLARLA ANLATTILAR
İYİ HAL İNDİRİMİNİ ELİ SİLAHLI TAKIM ELBİSE VE KRAVATLI FOTOĞRAFLARLA ANLATTILAR
İYİ HAL İNDİRİMİNİ ELİ SİLAHLI TAKIM ELBİSE VE KRAVATLI FOTOĞRAFLARLA ANLATTILAR

Atatürk Üniversitesi, Levent Tuncer, Üniversite, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İYİ HAL İNDİRİMİNİ ELİ SİLAHLI TAKIM ELBİSE VE KRAVATLI FOTOĞRAFLARLA ANLATTILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ HAL İNDİRİMİNİ ELİ SİLAHLI TAKIM ELBİSE VE KRAVATLI FOTOĞRAFLARLA ANLATTILAR - Son Dakika
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