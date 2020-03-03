'İyi İşler' 2020 başvuruları başladı

'İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı'nın dördüncü dönem başvuruları başladı. İyi İşler: Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı, kadın girişimci oranını artırmayı, mevcut kadın girişimcileri güçlendirmeyi ve kadınların hem finansmana hem de pazara erişimlerinde destek olmayı amaçlıyor.



'İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı'nın dördüncü dönem başvuruları başladı. Boyner Grup tarafından desteklenen programın amacı; tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar sektörlerinde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin ve tedarikçilerin sürdürülebilir iş modelleri ile işletme kapasitelerini artırmalarını desteklemek.



İyi İşler programı ile ayrıca kadın girişimcilerin uzun vadede çevresel, sosyal ve ekonomik değer oluşturmaya devam etmeleri, işin sürekliliğini sağlamaları, etkin kaynak-işletme maliyetlerinin yönetimi ile rekabet edebilirliklerinin artırılmasına destek olmak hedefleniyor.



Programa seçilen kadınlara eğitimler verilecek



Yapılan bilgilendirmede; tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar sektörlerinde faaliyet gösteren en az 3 yıllık firma geçmişi olan, firmasında hissedar ve yönetimde yer alan kadın girişimciler programa başvurabileceği paylaşılırken, programda kadın girişimcilere iletişim, dönüştürücü liderlik, insan kaynakları yönetimi, stratejik planlama, B2B pazarlama ve fiyatlama, rakip analizi ve pazarda konumlandırma, büyüme ve yeni yatırımlar için finans kaynakları, yeni pazarlar için ağlar, kalite, sosyal sorumluluk ve kimyasal uygunluk yönetimi, sözleşme ve iş hukuku, borçlar ve vergi hukuku, dış ticaret teşvikleri, kamu teşvik programları ve elektronik ticaret konularında eğitimler verilecek.



Öte yandan 2015'ten bugüne yeni kadın girişimcilerin katılımıyla büyüyen 'İyi İşler' yapısıyla dünyada ilk olma özelliğini taşıdığı belirtilirken; bu programla ilk kez özel sektörde faaliyet gösteren bir şirket hem kendi tedarikçi ağında hem de sektöründe yer alan kadın girişimcilerin ihtiyaçlarını destekleyerek bir kapasite geliştirme programı uyguladığı kaydedildi.



Girişimciler, başvurularını 3-19 Mart tarihleri arasında yapabilecek. - İSTANBUL