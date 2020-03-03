"İyi İşler" 2020 başvuruları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'İyi İşler' 2020 başvuruları başladı - Son Dakika

"İyi İşler" 2020 başvuruları başladı

6 saat önce

Boyner Grup, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliği ve Bank of America desteğiyle gerçekleştirilen "İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı"nın dördüncü dönem başvuruları başladı.

Boyner Grup, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliği ve Bank of America desteğiyle gerçekleştirilen "İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı"nın dördüncü dönem başvuruları başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner Grup, KAGİDER ve Bank of America destekleriyle gerçekleştirilen "İyi İşler: Tedarik Zincirlerinde Yer Alan Kadın Girişimcileri Güçlendirme" programı, tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar sektörlerinde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin ve tedarikçilerin sürdürülebilir iş modelleri ile işletme kapasitelerini artırmalarını desteklemeyi amaçlıyor.

İyi İşler programı ile ayrıca kadın girişimcilerin uzun vadede çevresel, sosyal ve ekonomik değer yaratmaya devam etmeleri, işin sürekliliğini sağlamaları, etkin kaynak-işletme maliyetlerinin yönetimi ile rekabet edebilirliklerinin artırılmasına destek olmak hedefleniyor.

Programa seçilen kadınlara eğitimler verilecek

Tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar sektörlerinde faaliyet gösteren en az 3 yıllık firma geçmişi olan, firmasında hissedar ve yönetimde yer alan kadın girişimciler programa başvurabiliyor.

Programda kadın girişimcilere iletişim, dönüştürücü liderlik, insan kaynakları yönetimi, stratejik planlama, B2B pazarlama ve fiyatlama, rakip analizi ve pazarda konumlandırma, büyüme ve yeni yatırımlar için finans kaynakları, yeni pazarlar için ağlar, kalite, sosyal sorumluluk ve kimyasal uygunluk yönetimi, sözleşme ve iş hukuku, borçlar ve vergi hukuku, dış ticaret teşvikleri, kamu teşvik programları ve elektronik ticaret konularında eğitimler verilecek.

2015'ten bugüne yeni kadın girişimcilerin katılımıyla büyüyen "İyi İşler" yapısıyla dünyada ilk olma özelliğini taşıyor. Bu programla ilk kez özel sektörde faaliyet gösteren bir şirket hem kendi tedarikçi ağında hem de sektöründe yer alan kadın girişimcilerin ihtiyaçlarını destekleyerek bir kapasite geliştirme programı uyguluyor.

Girişimciler, başvurularını 3 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında yapabiliyor.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, Boyner, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:54 Kaynak: AA
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