"İyi istihbarat çalışmasını çok net görüyoruz"

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Barış Pınarı Harekatı öncesi çok iyi bir istihbarat çalışması yaptığını, bunu harekat başlayınca çok net gördüklerini söyledi.

Yarar, 3. Kitap Fuarı'na katılmak için geldiği Kayseri'de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Barış Pınarı Harekatı'nın iki temel amacı olduğuna dikkati çeken Yarar, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunlardan biri terör örgütü PKK'nın bölgeden çıkartılması. İkinci insani tarafı da Türkiye'deki sığınmacı Suriyelilerin kendi ülkelerine dönebilecek güvenli bölgenin yaratılması. İlk etapta yaklaşık 1 milyona yakın sığınmacıyla ilgili bir plan vardı. Sayın Cumhurbaşkanı onu Birleşmiş Milletlerde harita üzerinde gösterdiğinde çok daha net olarak anladık. O iki plan hayata geçirilecek. Gözüken tabloda harekat planlanan şekilde ilerliyor hatta planlamanın ötesine de geçmiş gibi de gözüküyor."

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarındaki tecrübenin Barış Pınarı Harekatı'nda sahaya yansıtıldığını vurgulayan Yarar, birliklerin durumuna, içerideki birimlere, Suriye Milli Ordusunun (SMO) eğitimine kadar olumlu yönde müthiş bir değişimin görülebildiğini dile getirerek, bu değişimlerin de sahaya olumlu yansıdığını söyledi.

"Müthiş ilerleme kaydedildi"

Barış Pınarı Harekatı öncesi iyi bir istihbarat çalışması yapıldığına dikkati çeken Yarar, şöyle devam etti:

"Bu harekatın başlangıç etabında tanklar içeri girmemiş olmasına rağmen müthiş bir şekilde ilerleme kaydedildi. Bu şunu gösteriyor, TSK'nin meskun mahal muharebesinde kullanabileceği enstrüman sayısının artırıldığını anlıyoruz. Nokta atışı yapabilecekleri başka kabiliyette olan silahlar da geliştirilmiş. O silahlar vasıtasıyla bölgede hızlıca ilerleme kaydedebiliyoruz. Bunlar hazırlığın iyi olmasıyla ilgili. İyi bir istihbarat çalışması yapılmış, onu da çok net görebiliyoruz. Aşağı inen, tünellerin içerisine giren örgüt mensuplarını bulmak çok zordur. Eğer istihbarat çalışmanız çok zayıfsa bulamazsınız ama TSK girmeden bütün o tünel yerlerini ve diğerlerini bulmuş ki onları birer birer vurarak ilerledi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısına baktığınızda da önceki rakamların çok üstünde bir rakam var."

Yarar, TSK'nin gücüne de değinerek, "Güvenlik güçlerimizin bilmediği, icra etmekte zorlanacağı bir harekat şekli değil. Dünyada bu kadar tecrübeli personeli olan tek ordu diye söylüyorum." dedi.