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"İYİ Kalkınma Kongresi"nde yoksulluk ve kapsayıcılık panelleri gerçekleştirildi - Son Dakika

"İYİ Kalkınma Kongresi"nde yoksulluk ve kapsayıcılık panelleri gerçekleştirildi

24.12.2021 16:51
"İYİ Kalkınma Kongresi"nde yoksulluk ve kapsayıcılık panelleri gerçekleştirildi

İYİ Parti tarafından "Eşitlenen Türkiye" temasıyla düzenlenen "İYİ Kalkınma Kongresi"nde "yoksulluk" ve "kapsayıcılık" panelleri gerçekleştirildi.

İYİ Parti tarafından "Eşitlenen Türkiye" temasıyla düzenlenen "İYİ Kalkınma Kongresi"nde "yoksulluk" ve "kapsayıcılık" panelleri gerçekleştirildi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrenin "yoksulluk" başlıklı panelinde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldikleri günden itibaren kentteki ihtiyaç sahiplerine yaptıkları sosyal destekleri, Kovid-19 salgını sürecindeki yardım çalışmalarını anlattı.

İstihdam konusuna değinen Yavaş, bununla ilgili organize sanayilerle yaptıkları görüşmelerin ve çalışmaların devam ettiğini belirtti. Şu an elinde 300 bin öz geçmiş bulunduğunu aktaran Yavaş, bu öz geçmiş sahiplerinin bir kısmının çalıştığını ancak belediyede çalışmak istediklerini aktardı.

Uygulanan politikalar nedeniyle hayvancılık ve üretimi bırakarak şehre gelen kişilerin iş beklediğini söyleyen Yavaş, aslında bu kişilerin en iyi bildiği işin tarım olduğunu ifade etti. Tarımın teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Yavaş, belediye olarak çiftçilere arpa ve buğday tohumu verdiklerini dile getirdi.

Mansur Yavaş, "Nisan'da mazot yardımı yapacağız çiftçilerimize. Bunlar, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı küçük çiftçiler. Belediyenin büyük bir arazisi var, orada rekreasyon alanı yapıyoruz 2600 dönüm. Orada silaj üretimi yaptık 3 bin ton. Onu da hayvancılık yapanlara ücretsiz dağıtıyoruz. Aile çiftliklerine dağıtıyoruz. Bu şekilde teşviklerle onların üretime devam etmelerini sağlıyoruz. En büyük sorun gübre. Rakamlar çok arttı. Şu anda belediyemizin bir şirketi gübre ithal etmek istiyor yurt dışından. Eğer ithal edersek, gübreyi de vermek suretiyle tarıma desteğin nasıl verildiğini, verildiği zaman ne olacağını, Türkiye'ye örnek olacak şekilde hem istihdam sağlayacağını hem gelir elde edeceğini göstermiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kapsayıcılık paneli

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da "kapsayıcılık" başlıklı paneldeki konuşmasında, kapsayıcılık tanımının bugünkü dünya ekonomisinin en kıymetli tariflerinden birisi olduğunu belirtti.

Toplumun büyük bir kısmının artık şehirlerde yaşadığını, Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre dünyada bu oranın yüzde 70'lerde olduğunu aktaran İmamoğlu, Türkiye'de bunun yüzde 85'lere dayandığını düşündüğünü dile getirdi.

Kırsalın çok hızlı terk edildiğini söyleyen İmamoğlu,"Bizim kentleşmemizin tarihçesi çok yakın. 30-40 yıl içerisinde hızlı bir biçimde göç ettik kırsaldan kente. Kırsaldaki yapı, daha somut tespitlerden uzak. Orada farklı bir ferahlık var. Hem istihdam ekonomisi hem gelir ekonomisi açısından öyle. Çünkü tarım ana geçim kaynağı. Toplumda istihdamı besleyen güçlü yapısı vardı tarımın kırsalda. Ne yazık ki şimdi onu da kaybetti." diye konuştu.

"Kadının fırsat eşitliğini kentte yaratamadığınız takdirde yüzde 85'inin şehirlerde yaşadığı bir ülkenin mutlu olmasını sağlamamızın imkanı yok." diyen İmamoğlu, kendilerinin de en önemli 3 prensiplerinden birinin adil şehir var etmek olduğunu, bu bağlamda kadın-erkek eşitliğine çok kıymet verdiklerini sözlerine ekledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentteki kadın istihdamı ve engellilere yönelik hizmetlere ilişkin de bilgi verdi.

Kongrede, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale "İYİ Parti Kapsayıcılık Sunumu", İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu "İYİ Parti İstihdam Sunumu" oturumlarında konuşurken, "İstihdam Paneli" de gerçekleştirildi.

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İYİ Parti, Yoksulluk, İstihdam, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: "İYİ Kalkınma Kongresi"nde yoksulluk ve kapsayıcılık panelleri gerçekleştirildi - Son Dakika
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