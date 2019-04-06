Son Dakika Haberleri: İyi Kalpler Çarşısı Gönüller Almaya Devam Ediyor

İyi Kalpler Çarşısı Gönüller Almaya Devam Ediyor

56 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde faaliyete geçen "İyi Kalpler Çarşısı" yapmış oldukları yardımlarla gönüller almaya devam ediyor.

İyi Kalpler Çarşısı Gönüller Almaya Devam Ediyor, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde faaliyete geçen "İyi Kalpler Çarşısı" yapmış oldukları yardımlarla gönüller almaya devam ediyor.

Şuhut'ta yapmış oldukları yardımlarla gönüllere taht kuran "İyi Kalpler Çarşısı" vatandaşların ihtiyaçlarına merhem olmaya devam ediyor. İyi Kalpler Çarşısı temsilcisi Muharrem Yeğenoğlu, çalışmalarıyla ilgili açıklamalarında, "İyi Kalpler Çarşısı temsilcisi olarak çalışma arkadaşlarımızla beraber ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza yardım etmeye gönüllerini kazanmaya devam ediyoruz. Her vatandaşımız bizim için çok değerlidir. Bizler "İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın" ifadesiyle yön almaya devam edeceğiz. Allah'ın rızasını kazanmak, gönülden gönüle halkalar oluşturmaya devam edeceğiz inşallah. Sevginin, saygının ve paylaşmanın burada lezzetini bir kez daha "İyi Kalpler Çarşısı" adı altında görmüş olduk" dedi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:26 Kaynak: İHA

Afyon, Şuhut, Güncel
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