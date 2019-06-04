İyi kalpleri ile çocuklara bayramda gülücük dağıttılar

Ağrı'da, hayırseverlerce oluşturulan "İyi Kalpli Eller" adlı iyilik hareketi mensupları ile "Milyon Gülücük Projesi"nde yer alan üniversite öğrencilerince Ramazan Bayramı dolayısıyla ayakkabı ile kıyafet dağıtılan 300 öğrenci çifte bayram yaşadı.

Ağrı'da, hayırseverlerce oluşturulan "İyi Kalpli Eller" adlı iyilik hareketi mensupları ile "Milyon Gülücük Projesi"nde yer alan üniversite öğrencilerince Ramazan Bayramı dolayısıyla ayakkabı ile kıyafet dağıtılan 300 öğrenci çifte bayram yaşadı.

Yurt başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerindeki hayırseverlerin yardımıyla oluşturulan ve ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımlarda bulunan "İyi Kalpli Eller" hareketi mensupları ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde eğitim gören bir grup gönüllü öğrencinin hayata geçirdiği "Milyon Gülücük" sosyal sorumluluk projesi ile kırsaldaki köylerde eğitim gören ve maddi durumu iyi olmayan öğrenciler belirlendi.

Okul idarecilerinin de desteği yapılan tespit sonrası topladıkları kıyafetleri çocuklara dağıtmak isteyen hareketin mensupları ve üniversite öğrencileri, il merkezi ve Hamur ilçesindeki 3 köydeki okullara gitti.

Bayram nedeniyle kapalı olan okula davet edilen ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye burada ayakkabı ve kıyafet dağıtıldı. Çifte bayram yaşayan çocuklar, bir süre okul bahçesinde oyunlar oynayıp eğlenerek evlerine döndü.

İyi Kalpli Eller Proje Koordinatörü Arzu Tavukçuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yıl önce Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir köy okulunu ziyaret ettiğini ve bundan etkilenip "İyi Kalpli Eller" hareketini kurarak maddi durumu yetersiz öğrencilere yardım ulaştırmaya başladıklarını söyledi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Muş'tan sonra Ağrı'daki çocuklara da yardımda bulunmaya geldiklerini anlatan Tavukçuoğlu, şunları belirtti:

"Yıllardır sadece gönüllü işler yapıyorum. Çocuklara yardım etmeyi çok sevdiğim için yıllardır bu işi yapıyorum. Bu proje Doğubayazıt ilçesinde doğdu. Bu yüzden Ağrı benim için çok kıymetli yerdir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da yüzlerce çocuk giydiriyoruz. İyi kalpli insanlar sayesinde Ağrı'da 300 öğrenciye hediyeler verdik. Ben sadece iyiliğe aracıyım, bu röportajı da sadece farkındalık yaratmak amacıyla veriyorum. Gerçekten burada bambaşka bir dünya var. Buradaki çocuklar çok tatlı ve çok güzeller. İyi kalpli insanlar sayesinde yıllardır bir elimiz buralarda. Çocuklar da ben de çok mutlu olduk. Aslında ben bu yardımları onlar için yapmıyorum kendim için yapıyorum gibi oluyor. Çünkü onlar mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum."



Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tarih Bölümünden bu yıl mezun olan ve Milyon Gülücük Projesi'nin kurucusu Kübra Doğan, Ağrı'da bugüne kadar 13 köyü ziyaret edip çocuklara kıyafet yardımında bulunduklarını ifade etti.

"Mutluluğumuza ortak olmak isteyen herkesi bekleriz."

Öğrencilere bayram kıyafeti yardımı yaptıklarını, gittikleri köylerde çocuklarla güzel vakit geçirdiklerini anlatan Doğan, şunları aktardı:

"Gültepe, Aşağı Aladağ ve Gümüşyazı köylerine gittik. Çocuklarımızla hem eğlendik hemde onları eğlendirdik, bunu İyi Kalpli Eller Hareketi ile ortaklaşa yaptık. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Spor ayakkabı, gömlek, pantolon dağıttık. Biz bu çocukların hayatlarına dokunmak zorundayız, kendimizi mecburi hissediyoruz. İl merkezine baktığımız zaman çok şanslı çocuklarımız var ama köylerde yaşayan çocuklar bazen bir sakıza bile sevinebiliyor, bu mutluluğa ortak olduk. Mutluluğumuza ortak olmak isteyen herkesi bekleriz."



Öğrencilerden Nazlı Mağlay da çocukların kendilerine hediye edilen bayramlık elbiseler ile çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İstanbullular şehri terk etti, Şile plajları boş kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında "ayar verme" diyaloğu

A Milli Takım bayramlaştı

İstanbul'da bayramın ilk günü trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 53