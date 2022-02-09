"İyi ki varsın EREN" - Son Dakika
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"İyi ki varsın EREN"

09.02.2022 16:42
"İyi ki varsın EREN"

Yatağan Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında Gençlik Merkezinde ücretsiz "Kesişme - İyi ki varsın Eren" filminin gösterimine başlandı.

Geçtiğimiz yıllarda henüz 15 yaşında iken, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen şehit Eren Bülbül ve Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in de öyküsünün konu edildiği, ´Kesişme - İyi ki varsın Eren' filminin Yatağan Gençlik Merkezimizdeki ücretsiz ilk gösterimi, Kaymakam Onur Kökçü, Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Başsavcı Alper Çetin, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

13 Şubat 2022 Pazar gününe kadar her gün 4 seans filmin yayınlanacağı filmin biletleri, ücretsiz olarak Yatağan Belediyesi Hizmet Binasından ücretsiz temin edilebilecek.

Film öncesinde açıklamalarda bulunan Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz,

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle yaklaşık 13 milyon liraya mal ettiğimiz Gençlik Merkezimizi, önümüzdeki günlerde Sayın Bakanımızın katılımıyla gerçekleştireceğimiz açılışla hizmete sokacağız.

Geçtiğimiz yıllarda henüz 15 yaşında iken, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in de öyküsünün konu edildiği, ´İyi ki varsın Eren' filmini salonumuzda tüm hemşerilerimizle birlikte izleyeceğiz.

Halkımız için Önce Hizmet Önce Yatağan diyerek çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Salonumuza hoş geldiniz der, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarız" diye konuştu.

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Kaynak: Bültenler

Yatağan Belediyesi, gençlik, Şehit, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'İyi ki varsın EREN' - Son Dakika

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