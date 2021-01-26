İyi ki varsın karım - Son Dakika

İyi ki varsın karım

26.01.2021 11:25
İyi ki varsın karım, System.String[]

Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

İyi ki varsın karım

Bir dönem evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı haberleriyle gündeme gelen Yasemin- İzzet Özilhan çifti sıkıntılı günleri geride bıraktı. İzzet Özilhan, 10 yıllık eşinin 36'ncı yaşını önceki gün fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak kutladı. Ünlü işadamı, o kareyi "İyi ki doğdun, iyi ki varsın karım" notuyla Instagram'da yayınladı. Özilhan'ın ayrıca doğum günü hediyesi olarak eşine Bodrum'dan lüks bir villa almaya hazırlandığı konuşuluyor.

Talya gezmeye çıktı

Eşi Buğra Toplusoy'la birlikte Miami'de yaşayan Ceyda Ateş, 2 ay önce kızı Talya'yı dünyaya getirerek ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Çift, önceki gün kızlarını da alıp yürüyüşe çıktı. Ateş, yürüyüş sırasında arkadaşları Volkan Yazıcı tarafından çekilen bu fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı.

Bensu benim şansım oldu

That's It adını verdiği markasıyla moda sektöründe dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç tasarımcı Aslıhan Akan, kariyerinde Bensu Soral'ın büyük etkisi olduğunu söyledi. Akan, "Moda serüvenimde Bensu Soral'ın ilk tasarımımı beğenip giymesiyle şansım açıldı. Tasarladığım kıyafetin iki rengi vardı, ikisini birden giydi. ve hayatımda bambaşka bir dünyanın kapıları açıldı. Daha sonra Dila Tarkan, Nur Fettahoğlu da tasarımlarımı giyince markam hareketli günlerini yaşamaya başladı" dedi.

Doğanın tadını çıkardık

Ünlü şarkıcı Özgün, oğlu Ediz ve eşi Nida Uğurlu ile yürüyüşe çıktığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Özgün, "Özel gereksinimleri olan bireylere verilen sokağa çıkma izni kapsamında Ediz Bey ile yürüyüşe çıktı. Maskesiz insanlardan kaçmak zorunda kalmadan doğanın tadını çıkardık" dedi.

Formunu koruyor

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, evindeki bir odayı spor için ayırdı. Yıldırım, spor odasında halter çalıştığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncunun yoruma kapattığı fotoğrafları, binlerce beğeni aldı.

Tatil pozu

Model Şevval Şahin, sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la Bali tatiline devam ediyor. Şahin, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında dinlendiği anların fotoğrafını yükledi.

Yazı özledim

Şarkıcı Gökçe, yazdan kalma bir fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümünde hayranlarıyla paylaştı. Pandemi dönemini Marmaris'teki evinde geçiren Gökçe, pozuna "Ben yazı özledim" notunu yazdı.

Tatil başlıyor

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, Yılmaz Erdoğan'la evliliğinden olan oğlu Rodin'le evinin bahçesinde keyifli anlar geçirdi. Oğlu Rodin, eşofmanlı pozlarına şu notu yazdı: "Tatil başlıyor."

İyi ki varsın karım

Buğra Toplusoy, Instagram, Bodrum, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İyi ki varsın karım - Son Dakika Magazin


Son Dakika

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