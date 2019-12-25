'İyi ki Varsın Kırkyama' sergisi Maltepe'de açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'İyi ki Varsın Kırkyama' sergisi Maltepe'de açıldı - Son Dakika

'İyi ki Varsın Kırkyama' sergisi Maltepe'de açıldı

6 saat önce

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde 2019 yılında düzenlenen sergiler, Sükeyne Tulan ve Hayat Kırkyamayla Güzel Grubu'nun "İyi ki Varsın Kırkyama" isimli sergisiyle sona erdi.

'İyi ki Varsın Kırkyama' sergisi Maltepe'de açıldı, System.String[]

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde 2019 yılında düzenlenen sergiler, Sükeyne Tulan ve Hayat Kırkyamayla Güzel Grubu'nun "İyi ki Varsın Kırkyama" isimli sergisiyle sona erdi.


Kırkyama sanatının usta isimlerinden Sükeyne Tulan, Kırkyamanın insanları kumaşla terapi yapılabilen bir dünyaya götürdüğünü belirterek, "Kırkyama sanatı aynı zamanda bir sanat terapisidir. Kişi kendini kumaşlarla ve renklerle daha iyi hisseder. Kırkyama sabrı öğretir. Tabii ki önce sebat etmek gerekir. Bizde grup olarak sebat ettik, sabrı öğrendik ve çalıştık. İyi ki varsın kırkyama" dedi. Kırkyama sanatçısı Neşe Yörük Kınay, yaşamda herkesin karınca kararınca bir eser bırakması gerektiğini ifade ederek, "Mevlana, Yunus Emre dizelerini okuyup feyz alıyoruz. Dünya mirasına katkı sunan Mimar Sinan'ımız var. En büyük eserim Türkiye Cumhuriyeti diyen Mustafa Kemal Atatürk'ümüz var. Türk kadınları olarak bu sergileri açıp eserlerimizi sergileyebiliyorsak, alnımız açık, başımız dik dolaşabiliyorsak Mustafa Kemal ve arkadaşlarının sayesindedir" diye konuştu.


Sergideki, yılbaşı temalı eserler ile deniz yaşamını resmeden çalışmalar, özgün, rengarenk eserler, ev tekstili, yatak, masa örtüsü, süs eşyaları, duvar süsleri ve tablolar büyük beğeni topladı. Kırkyama sergisi, 31 Aralık'a kadar Galeri Maltepe'de ziyarete açık olacak. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Türkan Saylan, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:52 Kaynak: İHA
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