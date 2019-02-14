Son Dakika Haberleri: İyi Ki Yalnızım Dedirtecek Kötülükte Sevgililer İçin Tasarlanmış 12 Ürün

İyi Ki Yalnızım Dedirtecek Kötülükte Sevgililer İçin Tasarlanmış 12 Ürün

50 dakika önce

Sevgiliniz mi yok? Bu duruma çok mu üzülüyorsunuz? Gelin size iyi ki yalnızım dedirtip bu acınızı unutturalım. Hayır tabi ki bunun için hiçbir ücret talep etmiyoruz.

İyi Ki Yalnızım Dedirtecek Kötülükte Sevgililer İçin Tasarlanmış 12 Ürün, System.String[]
Sevgiliniz mi yok? Bu duruma çok mu üzülüyorsunuz? Gelin size iyi ki yalnızım dedirtip bu acınızı unutturalım. Hayır tabi ki bunun için hiçbir ücret talep etmiyoruz.

Seni seviyorum, ben daha çok seviyorum muhabbetleri yeterince sıkıcı değil mi?


Kapanalım öpüşelim çantası mı o? öğhh.


Birlikte duş almak için icat edilmiş…


Sevgilinizin kalp atışını size yansıtan yastık.


Aman dizinin dibinden ayrılma.


Süpermen ağladı be.


Beraber börek mi çıkaracaksınız fırından.


Bayıcı aşk şarkılarına efsane kulaklık çiftleyicisi.


Çok hijyenik…


Aşkım hiç pedala basmıyorsun! Sağa kırıcan sağaaa.


Yıkanırken de mi rahat yok be!


Heh tamam bir anahtarlarımız eksik kalmıştı.
Kaynak: TheGeyik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:55 

Komik - İlginç
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ölçü Aletlerine Muayene ve Damgalama Yaptırmayana, 2 Bin 600 TL Para Cezası Kesilecek Eski Başbakan Davutoğlu, Yeni Parti Sorusunu İlk Kez Yanıtladı

Şehit Nişanlısı, "Acı ve Istırap Çekiyorum" Diye Açtığı Tazminat Davasını Kazandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 09:45:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İyi Ki Yalnızım Dedirtecek Kötülükte Sevgililer İçin Tasarlanmış 12 Ürün
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]