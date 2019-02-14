İyi Ki Yalnızım Dedirtecek Kötülükte Sevgililer İçin Tasarlanmış 12 Ürün

Sevgiliniz mi yok? Bu duruma çok mu üzülüyorsunuz? Gelin size iyi ki yalnızım dedirtip bu acınızı unutturalım. Hayır tabi ki bunun için hiçbir ücret talep etmiyoruz.Seni seviyorum, ben daha çok seviyorum muhabbetleri yeterince sıkıcı değil mi?Kapanalım öpüşelim çantası mı o? öğhh.Birlikte duş almak için icat edilmiş…Sevgilinizin kalp atışını size yansıtan yastık.Aman dizinin dibinden ayrılma.Süpermen ağladı be.Beraber börek mi çıkaracaksınız fırından.Bayıcı aşk şarkılarına efsane kulaklık çiftleyicisi.Çok hijyenik…Aşkım hiç pedala basmıyorsun! Sağa kırıcan sağaaa.Yıkanırken de mi rahat yok be!Heh tamam bir anahtarlarımız eksik kalmıştı.