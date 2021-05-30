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'İyi kispet zafere götürür, kötü kispet ilk turda yenilmeni sağlar' - Son Dakika

'İyi kispet zafere götürür, kötü kispet ilk turda yenilmeni sağlar'

30.05.2021 10:31
'İyi kispet zafere götürür, kötü kispet ilk turda yenilmeni sağlar', System.String[]

EDİRNE'de 660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 9-11 Temmuz'da seyircisiz yapılmasına karar verilmesinin ardından pehlivanlar, yapımı bazen 3 günü bulan kispetleri bir an önce diktirmek için sıraya girdi.

EDİRNE'de 660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 9-11 Temmuz'da seyircisiz  yapılmasına karar verilmesinin ardından pehlivanlar, yapımı bazen 3 günü bulan kispetleri bir an önce diktirmek için sıraya girdi. Kispet ustası Adem Kayın, "İyi bir kispet seni zafere götürür ama kötü bir kispet de senin ilk turda yenilmene neden olobilir" dedi.

Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle 659'uncusu yapılamayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin, Gençlik Spor Bakanlığı tarafından 9-11 Temmuz tarihlerinde 660'ıncısının seyircisiz olarak yapılmasına karar verildi. Olimpiyatların ardından dünyanın en eski spor organizasyonu olarak bilinen ve UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirasları Listesi'nde de bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, her yıl olduğu gibi Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak.

KİSPET DİKTİRMEK İÇİN ÖLÇÜ VERİYORLARTarihi güreşlerin yapılacağının açıklanmasının ardından çayırdan yaklaşık 2 yıl uzak kalan pehlivanları da yeni kispetlerini diktirip, antrenmanlarına devam etme telaşı sardı. Edirneli kispet ustası Adem Kayın,  pehlivanların taleplerini karşılamak için gece gündüz çalışarak, kispet dikiyor. Pehlivanlar da Kayın'a gelerek, ölçülerini verip, kispetlerini diktiriyor.  Kispetin pehlivanlar için en  önemli unsur olduğunu dikkat çeken pehlivanlar,  güreşlerde kispetin vücudun bir parçası olduğunu söyledi.Yıllardır pehlivanlara kispet diken Adem Kayın, kispetin nasıl yapıldığını, özelliklerini anlattı. Bir kispette olmazsa olmaz ilk şeyin derinin sağlam olması olduğuna dikkat çeken Kayın, "Deri sağlam olacak, erkek dana derisi olması lazım. Çok yatmamış veya çok ayakta durmamış olacak. Dericiye gidiyoruz fabrikaya, 100 tabakada 10 tabaka seçiyoruz. Özellikle hiç yarası olmayanlardan seçmeye gayret gösteriyoruz. Güzel işlenmiş, iyi tabaklanmış deri alıyoruz. Deri seçiminden sonra pehlivanların ölçüsünü alıyoruz. Her pehlivanın bedeni aynı değil. Hepsine özel kalıp çıkartıyoruz. Kilosu boyu aynı olsa dahi bedeninden değişiklikler oluyor. Bir pehlivana olan kispet aynı kilo ve boydaki başka pehlivana olmayabiliyor" dedi.'BAŞPEHLİVAN KISPETİ 1 HAFTADA HAZIRLANIYOR"Kispet ustası Kayın, sağlıklı ve dayanıklı bir kispetin en az 3 günde yapıldığını, başpehlivanlar için ise bu sürenin 1 haftaya çıktığını belirtti. Kayın, "Bir başpehlivan kispeti 1 haftada hazırlanıyor. Sonuçta özel bir kispet yapıyorsun. Diğer küçük boylarda ise en az 3 günde bir kispet yapabiliyoruz. Çok çabuk olan bir iş değil. Daha önce çok acil istek üzerine uyumadan 24 saatte uyumadan da bitirdiğim oldu ama o şekilde sağlıklı olmuyor" şeklinde konuştu.'İYİ BAKILAN KİSPET 5 YIL BOYUNCA GİYİLEBİLİRKispete iyi bakıldığı takdirde 5 yıl boyunca kullanılabileceğini söyleyen Kayın, "Bir kispete çok iyi bakarsan 5 yıl boyunca giyebilirsin. İyi bakmazsan 1 yıl içerisinde giyilmez hale gelebilir. İnsanlar kispet için usta seçiyorlar. Mesela bana geliyorlar ve 'senin kispetin bana şans getirdi' diyorlar. Çayırda belli bir noktadan sonra bırakın güreşmeyi, kispeti taşımak bile pehlivana zor gelebiliyor. Çünkü ona sürekli ağırlık veriyor. Ben hep diyorum, en az bir 3 ay yağlı antrenman yapmadan çayıra çıkmamalısınız" ifadelerini kullandı.'İYİ BİR KİSPET ZAFERE GÖTÜRÜR'Kispetin ilk kullanımından önce 2-3 gün yağa batırılması gerektiğini belirten Kayın, "Kispeti aldıktan sonra ilk olarak yağa batırmalısınız. Zamanın varsa 2-3 gün yağda kalması gerekiyor. Tamamı yağlanmalı. Sonraki ilk giydiğinde en az 3 saat çıkarmamalısınız ve antrenman yapmalısınız ki, vücut ölçünüzü alsın. Kispet pehlivanın yol arkadaşıdır. Pehlivan kispetini alır rızkını aramaya çıkar. Pehlivan çayıra çıktıktan sonra artık sadece kispetine güvenir. Kispetine güvenen pehlivan zaten rakibine üstünlük kurmuştur. İyi bir kispet seni zafere götürür ama kötü bir kispet de senin ilk turda yenilmeni de sağlayabilir" diye konuştu.Bakanlığın güreşlerin seyircisiz yapılacağı açıklamasının ardından, siparişlere yetişemediklerini söyleyen Kayın, "3 haftadır siparişler çok yoğun. Ben bu işi 12 yıldır yapıyorum, 12 yıldır böyle bir şey görmedim. Herkes yeni kispet istiyor. Güreşler de yeniden başladı. Yoğunuz, çalışıyoruz, yetiştirmeye çalışıyoruz. Umarım 2 Temmuz'a yetiştiririz" dedi.'KİSPET NE KADAR GÜÇ OLURSA, O KADAR GÜÇLÜ OLURUZ'Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde büyük orta boyda güreşen Edirneli pehlivan Atakan Makas,  kispetin kendileri için ekmek teknesi olduğunu söyledi. Makas, "Kispet bizim için maddi ve manevi anlamda ekmek teknesi demek. Bu iş için aylarca çalışıyoruz, sonunda müsabakalara katılıyoruz ve ucunda ödül var. Dolayısıyla biz buna ekmek teknesi diyoruz. Sonuçta onunla güreşiyoruz, onunla oyun yapıyoruz, bizim silahımız kısacası. O ne kadar güçlü olursa o kadar güçlü oluruz" ifadelerini kullandı.'YANLIŞ ÖLÇÜYLE ALINAN KİSPET GÜREŞ KAYBETTİREBİLİR'Kispetin ölçüsünün iyi alınması gerektiğini söyleyen Makas, "Kispet için yanlış ölçü alındımı, büyük sıkıntı. Yanlış ölçüyle giyilen kispet bol olabilir ve size güreş kaybettirebilir. Kispetin içi dikişli olması lazım. Dikişsiz olduğu zaman güreşemiyoruz diskalifiye oluyoruz. Bu durum federasyonun kurallarına göre belli oluyor. Dolayısıyla kispeti ilk olarak yağlaman gerekiyor. Onu bir kaç gün yağda bekletmelisiniz. Yağda beklediği zaman yumuşuyor. Ayrıca o kispetle bir kaç antrenman yaptırman lazım alışmak için" şeklinde konuştu.'KİSPET VÜCUDUMUZDAN BİR PARÇAYMIŞ GİBİ'

Küçük orta küçük boy güreşçisi Arif Can ise kispetin vücutlarının bir parçası olduğunu dile getirdi. Can, "Kispet kişiye özeldir. İlk zamanlarda bunun zorluklarını yaşamıştık. İlk giymeye çalıştığımda oldukça zorlanmıştım. İdeal olması lazım. Çok bol olduğu zaman taşırken zorlanıyorsun. Çok dar olursa da oyun yapamıyorsun. Dolayısıyla ideal olması lazım kispetin. Antrenmanlarını yapmak lazım kispete alışmak için. Hatta antrenmanda kispetle bile koşmak lazım. Zor ama işin güzelliği orada. Zor olacak ki güreş olacak. Zorluğu gerçekten çok fazla. Kispet bizim vücudumuzdan bir parçaymış gibi. Onu giydiğimiz zaman gerçekten güreşçi olduğunu hissediyorsunuz. Gerçekten kispet giymeyi özlüyorum. Babamı özlediğim gibi kispeti özlüyorum" dedi.


- Edirne
'İyi kispet zafere götürür, kötü kispet ilk turda yenilmeni sağlar'
'İyi kispet zafere götürür, kötü kispet ilk turda yenilmeni sağlar'
'İyi kispet zafere götürür, kötü kispet ilk turda yenilmeni sağlar'
'İyi kispet zafere götürür, kötü kispet ilk turda yenilmeni sağlar'
'İyi kispet zafere götürür, kötü kispet ilk turda yenilmeni sağlar'
'İyi kispet zafere götürür, kötü kispet ilk turda yenilmeni sağlar'
'İyi kispet zafere götürür, kötü kispet ilk turda yenilmeni sağlar'
'İyi kispet zafere götürür, kötü kispet ilk turda yenilmeni sağlar'
'İyi kispet zafere götürür, kötü kispet ilk turda yenilmeni sağlar'
'İyi kispet zafere götürür, kötü kispet ilk turda yenilmeni sağlar'
'İyi kispet zafere götürür, kötü kispet ilk turda yenilmeni sağlar'
'İyi kispet zafere götürür, kötü kispet ilk turda yenilmeni sağlar'
'İyi kispet zafere götürür, kötü kispet ilk turda yenilmeni sağlar'
'İyi kispet zafere götürür, kötü kispet ilk turda yenilmeni sağlar'
'İyi kispet zafere götürür, kötü kispet ilk turda yenilmeni sağlar'

oyunlar, Edirne, Güreş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'İyi kispet zafere götürür, kötü kispet ilk turda yenilmeni sağlar' - Son Dakika


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