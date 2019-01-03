İyi Müzik Ve Yüzde Yüz Eğlence Keyfi 2019'Da The Populıst'te
1 saat önce
The Populist, yeni yılda da kaliteli müzik ve eğlencenin adresi olmaya devam ediyor.
Dikkat çeken farklı mimarisiyle şehrin popüler sosyalleşme noktası The Populist, sevilen DJ performansları ve sürpriz etkinlikleriyle 2019'da da gerçek eğlenceye ev sahipliği yapacak.
The Populist, her ay yenilenen DJ programlarıyla müzikseverlerin yakından takip ettiği performanslara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Özgün craft tatları ve güçlü lezzetleriyle de misafirlerine ayrıcalıklı bir deneyim yaşatan The Populist bomontiada'nın bu ayki DJ performanslarında; tarzlarıyla dinleyici kitlelerini günden güne artıran DJ Murdoc, Cihan Saldıran, Özgür Cankardeş, Nadir Duman, Levent Şen, Murat Beşer, Style-ist ve Nikki Wild yer alıyor.
The Populist, yepyeni tatlarla zenginleşen craft lezzetleri ve imza lezzetleriyle gerçek eğlenceyi iyi yemek deneyimiyle buluşturuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:06 Kaynak: Bültenler
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