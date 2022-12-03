Rahatsız edilen genç kızlara yardım ederken bıçaklanarak öldürülmüştü! Olayın güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı - Son Dakika
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Rahatsız edilen genç kızlara yardım ederken bıçaklanarak öldürülmüştü! Olayın güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı

03.12.2022 16:34

Afyonkarahisar'da iddiaya göre, biri 16 yaşında olan iki kişi genç kızları takip ediyordu. Kızlar da yardım isteyerek bir şahsın yanına gitti. Kızlara yardım etmek isteyen Engin Taş, iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de ortaya çıktı.

Engin Taş, iddiaya göre rahatsız edildikleri için kendilerinden yardım isteyen genç kızların gösterdiği Serkan Ç. ve yeğeni V.Ç. ile tartışmaya başladığı esnada boyun ve vücudunun çeşitli yerlerden 8 bıçak darbesi ile bıçaklandı.

BIÇAKLANAN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Taş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın failleri Serkan Ç. ve yeğeni V.Ç., polis tarafından gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkeme sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde bıçaklama olayı gerçekleştiren şahısların cadde üzerinde elinde bıçak ile arka arkaya kaçtıkları görülüyor.

Kaynak: İHA
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Münir Karaloğlu, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rahatsız edilen genç kızlara yardım ederken bıçaklanarak öldürülmüştü! Olayın güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı - Son Dakika

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