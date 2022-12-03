Engin Taş, iddiaya göre rahatsız edildikleri için kendilerinden yardım isteyen genç kızların gösterdiği Serkan Ç. ve yeğeni V.Ç. ile tartışmaya başladığı esnada boyun ve vücudunun çeşitli yerlerden 8 bıçak darbesi ile bıçaklandı.
Olayın ardından hastaneye kaldırılan Taş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın failleri Serkan Ç. ve yeğeni V.Ç., polis tarafından gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkeme sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde bıçaklama olayı gerçekleştiren şahısların cadde üzerinde elinde bıçak ile arka arkaya kaçtıkları görülüyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Rahatsız edilen genç kızlara yardım ederken bıçaklanarak öldürülmüştü! Olayın güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı - Son Dakika