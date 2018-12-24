İyi Noeller, Frohe Weihnachten!

100'e yakın medya mensubuna da fonda süslenmiş ve ışıklandırılmış Noel ağacı ile ikisinin başında Noel Baba şapkası bulunan büro çalışanlarının fotoğrafının yer aldığı, "Neye inanırsanız inanın.

100'e yakın medya mensubuna da fonda süslenmiş ve ışıklandırılmış Noel ağacı ile ikisinin başında Noel Baba şapkası bulunan büro çalışanlarının fotoğrafının yer aldığı, "Neye inanırsanız inanın... Size duygu dolu zaman ve yeni yıla iyi bir başlangıç diliyoruz" yazılı kartlar. Almanya'da bazı gazeteler bine yakın kişiye gönderilen 'Weihnachten' (Noel) yazılı kartları görmezden geldiler. Daha doğrusu görmek istemediler. Sosyal medya üzerinden, "Almanya'daki herkesin Noel'ini (Weihnachten) kutlarım" mesajlarını da öyle. Tüm gözlerini medya mensuplarına gönderilen ve 'Weihnachten' sözcüğünün yer almadığı kartlara çevirdiler. Hata bazı gazeteler, Devlet Bakanı Annette Widmann Mauz'u Noel'i kaldırmak, yok etmek, iptal etmek, feshetmekle suçladılar. Bu suçlamalara sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) mensubu politikacılar da katıldı. Neredeyse tam bir linç girişimi yaşandı. Annette Widmann Mauz katoliktir. Noel'i kaldırmak, yok etmek, iptal etmek, feshetmek gibi bir şeyi aklının ucundan bile geçirmediğini, hiçbir zaman da geçirmeyeceğini bu suçlamalarda bulunanlar da bal gibi bilmektedir.



Annette Widmann Mauz'un üstlendiği görev nedeniyle, başka dinden ve inançtan olanları da gözönünde bulundurup, duyarlı bir tutum sergilediğini onlar da bal gibi bilmektedir.



Ama buna rağmen çamur atmak işlerine gelmektedir.



*



Evet, Hıristiyan aleminin büyük bir bölümü, Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen 25 Aralık'ta Noel'i kutlar.



Doğu Ortodoks Kilisesi ile Ermeni Kilisesi mensupları da 6 Ocak'ta.



Almanya'da Noel 25 Aralık'ta kutlanır. Bu ülkede yaşayan ve başka dinden olan insanlar da Katolik, Protestan, Ortodoks komşularının, iş yerindeki arkadaşlarının, eşlerinin, dostlarının Noellerini kutlarlar.



*



Evet, Noel öncesi Berlin'in ünlü Ku'Damm Caddesi her yıl olduğu gibi yine boydan boya ışıklandırıldı.



Eski Doğu Berlin'in tarihi Brandenburg Kapısı'na açılan Unter den Linden Caddesi de öyle.



Kentin hem Doğu hem de Batı'sındaki birçok mağaza ve alışveriş yerleri de.



Kentin çeşitli kesimlerinde haftalar önce açılan Noel pazarları da dolup taşıyor. Ben Anadolu'nun bir köyünde doğdum.



Konya'ya bağlı sonradan ilçe olan Derebucak köyünde.



İlkokula gittiğim benim köyümde Noel bilinmezdi.



Ortaöğrenimimi yaptığım Beyşehir'de de öyle. Noel'le tıp öğrenimi yapmak için gittiğim Fransa'da 1969 yılında tanıştım ilk kez.



Ekim ayı sonunda gittiğim Strasbourg'da birkaç hafta sonra caddelerin



ışıklandırıldığını ve bunun Noel'e hazırlık olduğunu öğrendim.



İnsanların telaşlı bir biçimde Noel alışverişine başladıklarına da tanık oldum. Noel hakkında bir şeyler okuyup bilgi edindim.



Strasbourg yakınlarındaki Bischwiller kentindeki tekstil fabrikasında çalışan tanıdıklar vardı.



Bischwiller'e birkaç kilometre uzaklıktaki Rohrwiller beldesinde Fransız bir kadına ait evde kirada oturuyorlardı bazıları. Marie Odile'di ev sahibinin ismi.



60 yaşlarındaydı Marie Odile o dönemde.



Türk kiracılar ona, Alsace bölgesinde yaşayanlar gibi 'Mama' (anne) diyorlardı.



Gerçekten de tam bir anne gibiydi.



Her şeyleriyle yakından ilgileniyordu.



Ben de "Madame Odile" diyordum ona. Bir hafta sonu gittiğimde evin bahçesindeki ağaçları ışıklandırılmış gördüm.



Sonra oturma odasında kocaman bir Noel ağacı.



Noel öncesi Madame Odile, o ağacı Türk kiracılarıyla birlikte süslemişti.



Noel kutlamasına beni de davet etti.



Noel'de insanların tıpkı bizim bayramlarımızda olduğu gibi birbirlerine bir şeyler hediye ettiklerini de öğrenmiştim artık. Türkiye'den götürdüğüm ipek eşarbı, Noel hediyesi olarak verdim Madame Odile'e.



Çok sevindi.



O da Noel ağacının altına yerleştirdiği hediyeleri gece yarısı bizlere dağıttı.



Ama hediyeleri almadan önce kendi elleriyle özene bezene kızarttığı Noel kazını yedik.



Bu geleneği ben daha sonraki yıllarda da sürdürdüm.



Almanya'da öğrencilik yıllarımda Alman arkadaşların evlerinde aileleriyle birlikte Noeller kutladım.



Hürriyet'te işe başladıktan sonra Frankfurt'ta, Bonn'da, Berlin'de de Noel kutlamalarına katıldım.



Alman veya başka uluslardan Katolik, Protestan, Ortodoks arkadaşların Noel davetlerine severek katıldım.



*



Evet, işte bir Noel daha gelip çattı.



Tüm Katolik, Protestan ve Ortodoks dostlara "İyi Noeller!" diyorum.



Tüm Hıristiyan alemine "İyi Noeller" diliyorum. Frohe Weihnachten!



Merry Christmas!



Joyeux Noel!



Buon natal!



Feliz Navidad!



Feliz Natal!



Kala Christouyenna!

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