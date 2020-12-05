İyi olacak hastanın doktor ekranına gelir - Son Dakika

İyi olacak hastanın doktor ekranına gelir

05.12.2020 07:35
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1) KONTROL SİZİN ELİNİZDEDr. Öz ve EkibiDünyaca ünlü doktor ve Hürriyet Pazar yazarı Mehmet Öz ve Doç Dr. Halit Yerebakan, Türkiye'nin çok sevilen uzmanlarıyla bir araya gelerek sağlıklı yaşamın sırlarını bu kanalda veriyor.

1) KONTROL SİZİN ELİNİZDE

Dr. Öz ve Ekibi

Dünyaca ünlü doktor ve Hürriyet Pazar yazarı Mehmet Öz ve Doç Dr. Halit Yerebakan, Türkiye'nin çok sevilen uzmanlarıyla bir araya gelerek sağlıklı yaşamın sırlarını bu kanalda veriyor. Kanalın mottosu: 'Yaşınız, kilonuz ne olursa olsun vücudunuzun kontrolü sizin elinizde'. Prof. Dr. Murat Aksoy öneriyor... (111 bin takipçi)

2) BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR! Osman Müftüoğlu

Hürriyet Başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, kanalında sağlıklı yaşam için dengeli beslenmek, düzenli egzersiz, stres ve uykusuzlukla mücadelenin altını çiziyor. COVID-19'la ilgili güncel bilgileri paylaşan Müftüoğlu sık sık bağışıklığı güçlendirmeyle ilgili videolar yayımlıyor. (53.3 bin takipçi)

3) DÜŞÜK KALORİLİ TARİFLER

Dilara Koçak

Beslenme ve diyet uzmanı Dilara Koçak sağlıklı beslenme önerileri, düşük kalorili tarifler ve fit kalma tüyolarıyla YouTube'da... Koçak, takipçilerinden gelen soruları da yanıtlıyor. Doç. Dr. Halit Yerebakan, Dilara Koçak'ın kanalını tavsiye ediyor. (109 bin takipçi)

4) PSİKOLOJİYE DAİR...

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu

Gülseren Budayıcıoğlu, kanalında psikoloji hakkında merak edilenleri anlatıyor. Dr Ayça Kaya, "Psikiyatriyi sadece klinik terapilerinde değil, kitaplarında da kullanarak bazı ruhsal problemlerin nedenlerini açık bir şekilde gösteriyor" diyor. (250 bin takipçi)

5) GÜNCEL COVID-19 BİLGİLERİ

T.C. Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı... Pandemi döneminde düzenli olarak ziyaret edilmesi gereken hesaplardan biri. Çocuklar için hazırlanmış animasyonlar da var. (52.4 bin takipçi)

6) HERKESE HİTAP EDİYOR

Khan Akademi - Türkçe

Birçok konuyu içeren bir eğitim kanalı... Tıp ve sağlık bilimleriyle ilgili videoları her düzeyden takipçiye hitap ediyor. Prof. Dr. Melih US "Hangi organın nasıl çalıştığını, bir hastalığın nasıl geliştiğini merak ederseniz ilk buraya bakın" diyor. (441 bin takipçi)

7) SAĞLIK HÜCREDEN BAŞLAR

Dr. Ayşegül Çoruhlu Official

Dr. Ayşegül Çoruhlu'ya göre sağlık hücreden başlar. Hücresel iyi olma halini de 'cellbeing' (İngilizce 'hücre' ve 'being' kelimelerinin birleşimi) olarak adlandırıyor. Neler yapılması gerektiğini anlatan içerikler paylaşıyor. (80.6 bin takipçi)

8) BİR DE ONDAN DİNLEYİN

Prof. Dr. Mustafa Çetiner

Prof. Dr. Mustafa Çetiner bir hematoloji uzmanı. Ancak uzun süredir sağlık alanındaki bilgi kirliliğini önlemek için mesai harcıyor. Sosyal medyada gerçekmiş gibi anlatılan bilgilereyse "Bir de benden dinleyin" diyor. (65.9 bin takipçi)

9) UZMAN DOKTORLAR ANLATIYOR

Kanal D Sağlık

'Doktorum' programıyla birlikte, uzmanların sağlıkla ilgili sorularınızı yanıtladığı tüm yapımlar bu hesapta. Televizyon akışında kaçırdığınız her programa YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. (191 bin takipçi)

10) BEYİNLE İLGİLİ HER ŞEY

Ortapia

Sinirbilim alanında çalışan akademisyen Serkan Karaismailoğlu, en gizemli organımız beyinle ilgili ilginç bilgiler veriyor. Konuları işleyiş biçimi ilgi çekici. Prof. Dr. Melih US'un önerisi... (182 bin takipçi)

İyi olacak hastanın doktor ekranına gelir

Halit Yerebakan, Mehmet Öz, Hürriyet, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İyi olacak hastanın doktor ekranına gelir - Son Dakika Magazin


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