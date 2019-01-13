Son Dakika Haberleri: İyi Oynamasına Rağmen Hakkı Yenilen Futbolcular

İyi Oynamasına Rağmen Hakkı Yenilen Futbolcular

1 saat önce

Merhabalar bu videoda iyi oynamasına rağmen takımından gönderilen veya oynatılmayan futbolcuları derledim. İyi Seyirler.

Merhabalar bu videoda iyi oynamasına rağmen takımından gönderilen veya oynatılmayan futbolcuları derledim. İyi Seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:46 Kaynak: Youtube

Futbol, Genel
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