İyi Oynamasına Rağmen Hakkı Yenilen Futbolcular
1 saat önce
Merhabalar bu videoda iyi oynamasına rağmen takımından gönderilen veya oynatılmayan futbolcuları derledim. İyi Seyirler.
Merhabalar bu videoda iyi oynamasına rağmen takımından gönderilen veya oynatılmayan futbolcuları derledim. İyi Seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:46 Kaynak: Youtube
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