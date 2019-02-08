İyi Parti, 107 Belediye Başkan Adayını Açıkladı
1 saat önce
İYİ Parti, 2'si büyükşehir toplam 107 belediye başkan adayını daha açıkladı.
İYİ Parti
, 2'si büyükşehir toplam 107 belediye başkan adayını daha açıkladı.
İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, 2 büyükşehir, 4 il, 79 ilçe ve 22 belde belediye başkan adayının belirlendiği açıklandı. Toplam 107 belediye başkan adayını kamuoyu ile paylaşan İYİ Parti, Manisa
'da Orkun Şıktaşlı
, Mardin
'de Tuna Işıkhan
, Batman
'da Esat Özgül, Hakkari
'de Yaşar Yorulmaz, Karabük
'te Dursun Altıparmak
, Şırnak
'ta ise Hacı Özer'i aday gösterdi. İYİ Parti, İstanbul
'un Arnavutköy
ilçesinde Muharrem Yaman, Bağcılar
'da Muhammed Bayram
, Şile
'de Rahmi Çakır, Beykoz
'da Bilgehan Murat Miniç, Bakırköy
'de Ateş Ünal Erzen
ile İzmir Karşıyaka
'da ise Mehmet Yıldırım
ile yarışacak. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:33 Kaynak: DHA
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