İyi Parti'den '17 Ağustos' Mesajı: "Gerekli Tüm Tedbirlerin Alınmasını ve Denetimlerin Hassasiyetle Uygulanmasını Önemle Vurguluyoruz" - Son Dakika
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İyi Parti'den '17 Ağustos' Mesajı: "Gerekli Tüm Tedbirlerin Alınmasını ve Denetimlerin Hassasiyetle Uygulanmasını Önemle Vurguluyoruz"

17.08.2022 12:50

İYİ Parti, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 21’inci yıl dönümü nedeniyle “17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz... Böylesi acı doğa olaylarının bir daha yaşanmamasını diliyor, gerekli tüm tedbirlerin alınmasını ve denetimlerin hassasiyetle uygulanmasını önemle vurguluyoruz” mesajını paylaştı.

İYİ Parti, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21'inci yıl dönümü nedeniyle "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz... Böylesi acı doğa olaylarının bir daha yaşanmamasını diliyor, gerekli tüm tedbirlerin alınmasını ve denetimlerin hassasiyetle uygulanmasını önemle vurguluyoruz" mesajını paylaştı.

İYİ Parti, 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan Marmara Depremi'nin 21'inci yıl dönümüne nedeniyle bir video mesaj paylaştı. Partinin sosyal medya hesabında paylaşılan videoda; depremde yaşanan görüntüler yer alırken "Deprem gerçeğine karşı kapsamlı tedbirlerle, sıkı denetimlerle mücadele edebiliriz. Milletçe yaşadığımız bu acıyı hiçbir zaman unutmayacağız" dendi. Parti, videoyu sosyal medya hesabında şu notla paylaştı:

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz... Böylesi acı doğa olaylarının bir daha yaşanmamasını diliyor, gerekli tüm tedbirlerin alınmasını ve denetimlerin hassasiyetle uygulanmasını önemle vurguluyoruz."

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Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İyi Parti'den '17 Ağustos' Mesajı: 'Gerekli Tüm Tedbirlerin Alınmasını ve Denetimlerin Hassasiyetle Uygulanmasını Önemle Vurguluyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İyi Parti'den '17 Ağustos' Mesajı: "Gerekli Tüm Tedbirlerin Alınmasını ve Denetimlerin Hassasiyetle Uygulanmasını Önemle Vurguluyoruz" - Son Dakika
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