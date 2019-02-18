İyi Parti 56 Adayını Daha Açıkladı

İYİ Parti 32'si ilçe, 24'ü belde olmak üzere 56 belediye başkan adayını daha açıkladı.

İYİ Parti 32'si ilçe, 24'ü belde olmak üzere 56 belediye başkan adayını daha açıkladı.



Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, İYİ Parti, aralarında Afyonkarahisar, Bursa, Erzurum, Konya, Mersin ve Yozgat'ın da bulunduğu bazı illerin ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi.



Parti, 32'si ilçe ve 24'ü belde olmak üzere toplam 56 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yolun Bittiğini Anlamayan Sürücü, Merdivende Asılı Kaldı

Yıkamaya Verilen Yorganın İçinden Deste Deste Para Çıktı

Kim Kardashian, Sadece Göğüs Ucunu Kapatan Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti

Ankara Barosu, Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu