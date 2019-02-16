Son Dakika Haberleri: İYİ Parti, 79 belediye başkan adayını daha açıkladı

İYİ Parti, 79 belediye başkan adayını daha açıkladı

19 dakika önce

İYİ Parti, biri büyükşehir, biri il, 68'i ilçe ve 9'u belde olmak üzere 79 belediye başkan adayını açıkladı.

İYİ Parti, 79 belediye başkan adayını daha açıkladı, System.String[]
İYİ Parti, biri büyükşehir, biri il, 68'i ilçe ve 9'u belde olmak üzere 79 belediye başkan adayını açıkladı. Parti, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serkan Saygın'ı, Tokat Belediye Başkanlığı için Hüseyin Yarıcı'yı aday gösterdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:20 

Serkan, Van, İYİ Parti, Ekonomi
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