İYİ Parti, 79 belediye başkan adayını daha açıkladı
19 dakika önce
İYİ Parti, biri büyükşehir, biri il, 68'i ilçe ve 9'u belde olmak üzere 79 belediye başkan adayını açıkladı.
İYİ Parti
, biri büyükşehir, biri il, 68'i ilçe ve 9'u belde olmak üzere 79 belediye başkan adayını açıkladı. Parti, Van
Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serkan
Saygın'ı, Tokat
Belediye Başkanlığı için Hüseyin Yarıcı'yı aday gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:20
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