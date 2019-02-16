İyi Parti, 79 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı
1 saat önce
İYİ Parti, biri büyükşehir, biri il, 68'i ilçe ve 9'u belde olmak üzere 79 belediye başkan adayını açıkladı.
İYİ Parti
, biri büyükşehir, biri il, 68'i ilçe ve 9'u belde olmak üzere 79 belediye başkan adayını açıkladı.
Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Van
Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serkan
Saygın, Tokat
Belediye Başkanlığı için ise Hüseyin Yarıcı aday gösterildi.
İYİ Parti'de, aralarında İstanbul
, Denizli
ve Gaziantep
'in de bulunduğu bazı illerdeki 68 ilçe ve 9 belde başkan adayı da belirlendi.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:48 Kaynak: AA
Şehit Nişanlısının "Acı Çekiyorum" Deyip Kazandığı Tazminata Aileden Tepki: Oğlumu Tekrar Şehit Verdim
İYİ Parti, 79 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı
İYİ Partili Belediye Başkan Adayı, Kaçak Yapılan Otelinin Yıkılmaması İçin Yolu Kapattı
Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı