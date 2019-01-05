İyi Parti, 99 Belediye Başkan Adayını Açıkladı

İYİ Parti, 99 belediye başkan adayını açıkladıİYİ Parti aralarında Aksaray, Ardahan, Bayburt, Düzce, Karaman, Kilis ve Siirt'in de bulunduğu 99 il, ilçe ve belde belediye başkan adayını açıkladı.

İYİ Parti, 99 belediye başkan adayını açıkladı



İYİ Parti aralarında Aksaray, Ardahan, Bayburt, Düzce, Karaman, Kilis ve Siirt'in de bulunduğu 99 il, ilçe ve belde belediye başkan adayını açıkladı.



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, yaptığı açıklamada 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler ile ilgili çalışmalarında önemli bir aşamaya geldiklerini, CHP ile güç birliği çerçevesinde görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. Müsavat Dervişoğlu, gerek parti içi çalışmalarının gerekse işbirliği görüşmelerinin sonuçları ile belirlenen 99 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının isimlerini paylaştı. İYİ Parti'nin adayları şöyle;



Aksaray adayı Özhan Türemiş



Ardahan adayı Mete Özdemir



Bayburt adayı Yunus Özyıldırım



Düzce adayı Ömer Küçük



Karaman adayı Zühtü Bahadır Bayraç



Kilis adayı Ahmet Nalçacıoğlu



Siirt adayı Ahmet Özgür olarak açıkladı.



ANKARA,

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