Son Dakika Haberleri: İyi Parti, 99 Belediye Başkan Adayını Açıkladı

İyi Parti, 99 Belediye Başkan Adayını Açıkladı

1 saat önce

İYİ Parti, 99 belediye başkan adayını açıkladıİYİ Parti aralarında Aksaray, Ardahan, Bayburt, Düzce, Karaman, Kilis ve Siirt'in de bulunduğu 99 il, ilçe ve belde belediye başkan adayını açıkladı.

İyi Parti, 99 Belediye Başkan Adayını Açıkladı, System.String[]
İYİ Parti, 99 belediye başkan adayını açıkladı

İYİ Parti aralarında Aksaray, Ardahan, Bayburt, Düzce, Karaman, Kilis ve Siirt'in de bulunduğu 99 il, ilçe ve belde belediye başkan adayını açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, yaptığı açıklamada 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler ile ilgili çalışmalarında önemli bir aşamaya geldiklerini, CHP ile güç birliği çerçevesinde görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. Müsavat Dervişoğlu, gerek parti içi çalışmalarının gerekse işbirliği görüşmelerinin sonuçları ile belirlenen 99 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının isimlerini paylaştı. İYİ Parti'nin adayları şöyle; 

Aksaray adayı Özhan Türemiş

Ardahan adayı Mete Özdemir

Bayburt adayı Yunus Özyıldırım

Düzce adayı Ömer Küçük

Karaman adayı Zühtü Bahadır Bayraç

 Kilis adayı Ahmet Nalçacıoğlu

Siirt adayı Ahmet Özgür olarak açıkladı.

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:16 Kaynak: DHA

Bayburt, Ardahan, Aksaray, İYİ Parti, Politika
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