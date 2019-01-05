İyi Parti, 99 Belediye Başkan Adayını Açıkladı

İYİ Parti
, 7'si il olmak üzere 99 beledeyi başkan adayını açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu
, yaptığı açıklamada 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler ile ilgili çalışmalarında önemli bir aşamaya geldiklerini, CHP
ile güç birliği çerçevesinde görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. Müsavat Dervişoğlu, gerek parti içi çalışmalarının, gerekse işbirliği görüşmelerinin sonuçları ile belirlenen 7'si il, diğerleri ilçe ve belde olmak üzere 99 belediye başkan adayının isimlerini paylaştı.
Dervişoğlu, Aksaray
adayının Özhan Türemiş, Ardahan
adayının Mete Özdemir
, Bayburt
adayının Yunus Özyıldırım, Düzce
adayının Ömer Küçük
, Karaman
adayının Zühtü Bahadır Bayraç, Kilis
adayının Ahmet Nalçacıoğlu, Siirt
adayının Ahmet Özgür olduğunu açıkladı. - Ankara