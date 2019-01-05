Son Dakika Haberleri: İyi Parti, 99 Belediye Başkan Adayını Açıkladı

İyi Parti, 99 Belediye Başkan Adayını Açıkladı

34 dakika önce

İYİ Parti, 7'si il olmak üzere 99 beledeyi başkan adayını açıkladı.

İyi Parti, 99 Belediye Başkan Adayını Açıkladı, System.String[]
İYİ Parti, 7'si il olmak üzere 99 beledeyi başkan adayını açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, yaptığı açıklamada 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler ile ilgili çalışmalarında önemli bir aşamaya geldiklerini,  CHP ile güç birliği çerçevesinde görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. Müsavat Dervişoğlu, gerek parti içi çalışmalarının, gerekse işbirliği görüşmelerinin sonuçları ile belirlenen 7'si il, diğerleri ilçe ve belde olmak üzere 99 belediye başkan adayının isimlerini paylaştı.

Dervişoğlu, Aksaray adayının Özhan Türemiş, Ardahan adayının Mete Özdemir, Bayburt adayının Yunus Özyıldırım, Düzce adayının Ömer Küçük, Karaman adayının Zühtü Bahadır Bayraç, Kilis adayının Ahmet Nalçacıoğlu, Siirt adayının Ahmet Özgür olduğunu açıkladı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:46 Kaynak: DHA

Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti, Politika
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