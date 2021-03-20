İYİ Parti Adana il ve ilçe teşkilatlarından 29 kişi istifa etti - Son Dakika

İYİ Parti Adana il ve ilçe teşkilatlarından 29 kişi istifa etti

20.03.2021 13:21
İYİ Parti Adana il ve ilçe teşkilatlarından 29 kişi istifa etti, System.String[]

Adana'da, İYİ Parti'nin il ve ilçe teşkilatlarından, aralarında kurucu üye ve yöneticilerin de bulunduğu 29 kişi istifa etti.

Adana'da, İYİ Parti'nin il ve ilçe teşkilatlarından, aralarında kurucu üye ve yöneticilerin de bulunduğu 29 kişi istifa etti.

Kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ayhan Binboğa, İYİ Parti Seyhan İlçe Başkan Yardımcılığından ve tüm görevlerinden istifa ettiğini, konuşmasını da görevinden ayrılan partililer adına yaptığını söyledi. Binboğa, İYİ Parti'ye büyük ümitlerle girdiklerini ancak partideki "dar ekipçilik" anlayışının demokratik teamüllere uymadığını belirterek şöyle konuştu:

"Demokrasi, milliyetçilik, Atatürkçülük gibi birçok değerin istismar edildiği ancak iktidar olmak için bu değerlerle hiçbir şekilde örtüşmeyen kişi ve yapılarla açık veya örtülü beraberlikleri üzülerek izliyoruz. Leyla Zana'ya, FETÖ'ye sosyal medya hesaplarından övgüler dizen kişilerin İYİ Parti divanına alınması partimizin kime ve neye hizmet ettiği hususunda kuşkular uyandırmıştır. İYİ Parti'nin kuruluş misyonundan çok uzaklara savrulduğu gözle görülen bir gerçektir."

İsmail Koncuk'tan istifa eden partililere telefon

İYİ Parti'den istifa ederek Ümit Özdağ ile parti kurma hazırlıkları yapan bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk, basın toplantısına cep telefonuyla bağladı. Koncuk, istifa kararı alan 29 kişiyi kutlayarak Türkiye ve Türk milleti odaklı bir siyaset anlayışını istediklerini ifade etti. İYİ Parti'nin kuruluş misyonunun çok uzağa savrulduğunu vurgulayan Koncuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halka söylenen sözlerle uygulamaların birbirine eşit olması lazım, yani ağzımızdan çıkan neyse uygulamalarımızın da bununla uyuşması lazım. Demokrasi diyeceksiniz, el altından başka uygulamalar yapacaksınız. 'HDP eşittir PKK.' diyeceksiniz, 'Meclise gelecek fezlekeleri inceleyeceğiz.' diyeceksiniz... 'HDP eşittir PKK.' demekle HDP'yi PKK'yla aynı çizgiye koyuyorsunuz, dolayısıyla üst yönetiminin de PKK'lı olduğunu ilan ediyorsunuz. Bir bölücü siyaset anlayışının TBMM'de temsil edilmesi kabul edilemez. 'HDP bir siyasi partidir.' Hayır. HDP'nin bir Türkiye partisi olmadığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla PKK ile mücadele sadece silahla olmuyor, bu katil hain terör örgütünün, fikri, siyasi, lojistik bütün angajmanlarına bir kez bakılmalı, yoksa hem 'PKK'yla mücadele edelim' deyip hem de HDP'nin bir siyasi parti olarak görülmesi çok ciddi bir tezattır, kabul edilemez. Ben kararınızı kutluyorum, inşallah ilerleyen süreçte oluşturacağımız yol haritasında Adana'da çok ciddi derecede destek göreceğimize inanıyorum."

Koncuk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek sosyal medyada yaptığı paylaşıma ilişkin, Akşener'in bu duruma tepki göstermemesini de eleştirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Adana il ve ilçe teşkilatlarından 29 kişi istifa etti - Son Dakika


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