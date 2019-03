İyi Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Arslan: "Bu Şehri Bu Halde Bırakmaya İçiniz Acımıyor Mu?"

SAKARYA (İHA) – İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan , Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği ile Sakarya Makedonya Tüm Göçmenler Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Aday Arslan, Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği ile Sakarya Makedonya Tüm Göçmenler Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Dernek başkanları ve üyelerinin hazır bulunduğu ziyaretlerde Dr. Aydoğan Arslan'a yoğun ilgi gösterildi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren dernek başkanları, Arslan'a çıkmış olduğu yolda başarılar diledi. Arslan ise, Adapazarı'na hizmet anlamında ivme kazandırılmaz ve şehir haline getirilmez ise kocaman bir köy olarak kalmaya devam edeceğini ifade etti."Çok katlı binaların sorunu çözülemedi"Şehrin mimarisinin karakterini oluşturabilmenin önemine değinen Arslan, "Bu şehrin mimarisinin maalesef bir karakteri yok. Öncelikle bu şehre mimari bir karakter kazandırmamız lazım. Bu karakteri kazandırırken en önemli noktalardan bir tanesini de atlamamak gerekiyor, maalesef 20 yıldır atlanan deprem meselesi. Deprem olduktan sonra 20 yıl geçti, bu 20 yılda çok katlı binaların sorunu çözülmedi, 10 bine yakın çok katlı bina var. En fazla 30 yılda bir 7 şiddetinde deprem oluyor ve 20 yılı geçmiş durumda. Maalesef önümüzde maksimum 10 sene var, bu 10 sene içerisinde gereğini yapmazsak birçok insan duyarsızlıktan ölecek. Buna derhal müdahale edilmeli. Bunun çözümü de Adapazarı'nda kentsel dönüşüm. Bu şehir bizim, hepimizin buna sahip çıkması lazım ve dur diyerek bu işleyişi düzeltmemiz lazım. Eğer sorunlara takılırsak, sorunu çözemeyiz. Bir irade gösterilmesi gerekiyor ve bu iradenin de millet yararına uygulanması gerekiyor. Bu şehri bu sıkıntılardan kurtarmamız lazım" dedi."28 proje"Adapazarı için planladıkları projelerden bahseden Arslan, "Adapazarı için hazırladığımız 28 tane projemiz var. Bunların içerisinde büyük çoğunluğu sosyal projeler. Kadınlar için yaşam evleri planladık; psikolojik danışmanlık alacakları, herhangi bir mesleki eğitim alabilecekleri aynı zamanda sportif faaliyetlerinde bulunabilecekleri yaşam alanları planladık. Yaşlılar için gündüz bakım evleri planladık. Ayrıca Türkiye 'de belediye olarak sadece 2 tane var, bir Alzheimer merkezi planladık. Çocuklar için kreşler planladık. Bu şehri engelsiz şehir yapalım dedik. Bunun için belediye bünyesine engelli hizmetleri müdürlüğü kurmayı hedefledik. Bunun görevi; yapılacak her şeyi park, bahçe, tiyatro vs. engelli vatandaşlarımızın kolaylıkla girip hem hizmet alıp hem de onların kullanabileceği şekilde dizayn edebilmek. Sadece yaya kaldırımına sarı şerit yaparak, engellilere hizmet ettim demek kendi kendimizi kandırmaktır" diye konuştu."Bu şehri bu halde bırakmaya içiniz acımıyor mu?"Arslan, "Bu şehir 25 yıldır alması gereken hizmeti almadı. Bu şehir maalesef şehir haline getirilemedi. İçerisinde bulunduğumuz ilçe de bu şekilde. Çare üretmek lazım, suçlamak kolay. Bu şehri bu halde bırakmaya içiniz acımıyor mu? Burayı gerçekten derleyip, toplamamız ve ivme kazandırarak şehir haline getirmeliyiz. Yoksa Adapazarı kocaman bir köy olarak kalmaya devam edecek. Adapazarı'nı yönetenlerin sokağa çıkamaması lazım. Böyle bir şehir planlaması olamaz. Bu şehre hafif raylı sistemi niye yapmadıklarını biri bana açıklasın. Her akşam trafiğin felç olduğunu görüyoruz. Bunları millet görmüyor, değerlendirmiyor mu? sanıyorlar"şeklinde konuştu. - SAKARYA