İyi Parti Aday Listelerini Teslim Etti

İYİ Parti'de, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait geçici aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarına teslim edildi.

İYİ Parti'de, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait geçici aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarına teslim edildi.



31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında hazırlanan seçim takvimi uyarınca İYİ Parti, geçici aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına sundu.



Bu kapsamda İYİ Parti 14'ü büyükşehir 44 il ve 437 ilçede aday gösterirken, CHP ile 23 büyükşehir ve 27 il olmak üzere 50 ilde iş birliği yaptı.



İYİ Parti'nin aday gösterdiği büyükşehirler ve adayların isimleri şöyle:



Balıkesir: İsmail Ok



Denizli: Ümit Bahtiyar



Erzurum: Mahmut Uykusuz



Gaziantep: Ejder Demir



Kayseri: Dursun Ataş



Kocaeli: Serdar Kaman



Konya: Oğuz Şimşek



Manisa: Orkun Şıktaşlı



Mardin: Tuna Işıkhan



Mersin: Burhanettin Kocamaz



Sakarya: Cihan Kolip



Samsun: Hayati Tekin



Trabzon: Atakan Aksoy



Van: Serkan Saygın



İYİ Parti'nin İl Belediye Başkan adayları ise şöyle:



Adıyaman: Abdülkadir Kırmızı



Afyonkarahisar: Mahmut Koçak



Ağrı: Taner Söylemez



Aksaray: Özhan Türemiş



Ardahan: Mete Özdemir



Batman: Esat Özgül



Bayburt: Yunus Özyılmaz



Çankırı: Raif Oktay



Çorum: Bilgi Terlemezoğlu



Düzce: Ömer Küçük



Elazığ: Ali Şekerdağ



Gümüşhane: Mustafa Canlı



Hakkari: Yaşar Yorulmaz



Isparta: Gökmen Gökmenoğlu



Karabük: Dursun Altıparmak



Karaman: Zühtü Bahadır Bayraç



Kars: Settar Kaya



Kilis: Ahmet Nalçacıoğlu



Kırıkkale: Mahir Yılmaz



Kütahya: Aynur Sezer



Muş: Erkan Çelikoğlu



Nevşehir: Mehmet Özkan



Niğde: Mümin İnan



Osmaniye: Davut Çuhadar



Rize: Yakup Özkan



Siirt: Ahmet Özgür



Şırnak: Haci Özer



Tokat: Hüseyin Yarıcı



Uşak: Muhammet Gür



Yozgat: Metin Özışık.

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