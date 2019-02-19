İyi Parti Aday Listelerini Teslim Etti
23 dakika önce
İYİ Parti'de, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait geçici aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarına teslim edildi.
İYİ Parti'de, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait geçici aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarına teslim edildi.
31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında hazırlanan seçim takvimi uyarınca İYİ Parti, geçici aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına sundu.
Bu kapsamda İYİ Parti 14'ü büyükşehir 44 il ve 437 ilçede aday gösterirken, CHP ile 23 büyükşehir ve 27 il olmak üzere 50 ilde iş birliği yaptı.
İYİ Parti'nin aday gösterdiği büyükşehirler ve adayların isimleri şöyle:
Balıkesir: İsmail Ok
Denizli: Ümit Bahtiyar
Erzurum: Mahmut Uykusuz
Gaziantep: Ejder Demir
Kayseri: Dursun Ataş
Kocaeli: Serdar Kaman
Konya: Oğuz Şimşek
Manisa: Orkun Şıktaşlı
Mardin: Tuna Işıkhan
Mersin: Burhanettin Kocamaz
Sakarya: Cihan Kolip
Samsun: Hayati Tekin
Trabzon: Atakan Aksoy
Van: Serkan Saygın
İYİ Parti'nin İl Belediye Başkan adayları ise şöyle:
Adıyaman: Abdülkadir Kırmızı
Afyonkarahisar: Mahmut Koçak
Ağrı: Taner Söylemez
Aksaray: Özhan Türemiş
Ardahan: Mete Özdemir
Batman: Esat Özgül
Bayburt: Yunus Özyılmaz
Çankırı: Raif Oktay
Çorum: Bilgi Terlemezoğlu
Düzce: Ömer Küçük
Elazığ: Ali Şekerdağ
Gümüşhane: Mustafa Canlı
Hakkari: Yaşar Yorulmaz
Isparta: Gökmen Gökmenoğlu
Karabük: Dursun Altıparmak
Karaman: Zühtü Bahadır Bayraç
Kars: Settar Kaya
Kilis: Ahmet Nalçacıoğlu
Kırıkkale: Mahir Yılmaz
Kütahya: Aynur Sezer
Muş: Erkan Çelikoğlu
Nevşehir: Mehmet Özkan
Niğde: Mümin İnan
Osmaniye: Davut Çuhadar
Rize: Yakup Özkan
Siirt: Ahmet Özgür
Şırnak: Haci Özer
Tokat: Hüseyin Yarıcı
Uşak: Muhammet Gür
Yozgat: Metin Özışık.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:42 Kaynak: AA
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