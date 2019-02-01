Son Dakika Haberleri: İyi Parti Adayı Ekinci, Gezilerini Sürdürüyor

İyi Parti Adayı Ekinci, Gezilerini Sürdürüyor

1 saat önce

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan adayı Ali Ekinci, seçim çalışmaları kapsamında esnafları ziyaret etti.

İyi Parti Adayı Ekinci, Gezilerini Sürdürüyor, System.String[]
İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan adayı Ali Ekinci, seçim çalışmaları kapsamında esnafları ziyaret etti.

Başkan adayı Ekinci, beraberinde kendisine destek veren eski belediye başkanları ile birlikte esnafları tek tek ziyaret ederek destek istedi. Sorun ve sıkıntıları de dinleyen Ekinci, seçilmeleri halinde Battalgazi'yi yakından bilen biri olarak çözüm odaklı bir hizmet anlayışı ile görev yapacaklarını söyledi.

Seçim gezilerine esnaf ziyareti ile başladıklarını dile getiren Ekinci, "Bizim gerek inancımızın gereği, gerek toplumuzun adet ve geleneği öncelikle komşudan başlamak üzere gerek yardımlaşma gerekse ziyaret babında ilk hareket noktamız komşudandır. Bu ziyaretimizin başlangıcını bismillah diyerek buradan başlıyoruz. Malatya'mızın esnafını gezerek dertlerini dinleyeceğiz sorunlarını öğreneceğiz, hasbihal edeceğiz. Biz hayırlı bir yola çıktık. Toplumumuza halkımıza hizmet amaçlı yola çıktık. Toplumumuzun birlik ve beraberliği için yola çıktık. Bunun için bize yol gösterecek her zaman söylüyoruz. Esnafımız, STK'larımız bu arkadaşlarımızın hem gezip görüşlerini alacağız hem bu konuda bize yol gösterecek olmak hasebiyle bilgilerinden istife edeceğiz. Tavsiyelerini dinleyeceğiz ve o doğrultuda hizmete bismillah deyip adım atacağız. Bu konuda bu gezilerimizin toplumumuz için hayırlı bereketli olmasını temennisi ile başlıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:38 Kaynak: İHA

Ali Ekinci, Battalgazi, İYİ Parti, Ekinci, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın Adayının Destekleneceğini Açıkladı İYİ Parti, 112 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

Canlı Yayında Sunucuyu Dudağından Öpmeye Kalkışan Meksikalı Milletvekili, İşinden İstifa Etmek Zorunda Kaldı HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den, Aday Çıkarmadıkları Büyükşehirlerle İlgili Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 19:08:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İyi Parti Adayı Ekinci, Gezilerini Sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]