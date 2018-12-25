Son Dakika Haberleri: İyi Parti Adayı İsmail Ok: "Yüzde 60'tan Bir Puan Aşağısı Bizim Ayıbımızdır"

İyi Parti Adayı İsmail Ok: "Yüzde 60'tan Bir Puan Aşağısı Bizim Ayıbımızdır"

27 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin ortak adayı İsmail Ok, 31 Mart seçimleri ile ilgili iddialı konuştu.

İyi Parti Adayı İsmail Ok:
Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin ortak adayı İsmail Ok, 31 Mart seçimleri ile ilgili iddialı konuştu. Ok, 31 Mart'taki yerel yönetimler seçimlerinde en az yüzde 60 oy alarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanacaklarını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok, yerel seçimlerde yüzde 60'ın üzerinde oy olacaklarını öne sürdü. Ok, CHP ve İYİ Parti arasında Balıkesir'de sorun olmadığını vurgularken, seçimde yüzde 60'ın altında aldıkları her oyun kendilerinin ayıbı olduğunu ifade etti.

CHP ve İYİ Parti'nin ortak Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok yüzde 60 ile ilgili yaptığı açıklamada, "2009 yılında öngörülemeyen bir oy aldınız dediniz. Ama biz bunu öngörüyorduk. Biz hep 2009'da alacağımızı, kazanacağımızı ifade ettik. Şimdi de bir rakam söylüyorum; yüzde 60'ın altında oy alırsak bu bizim ayıbımız. En az yüzde 60'la Balıkesir Büyükşehir Belediyesini alacağız. Yüzde 59 aldıysak orada yüzde 1'lik ayıbımız var demektir. Yüzde 58 alırsak orada yüzde 2'lik ayıbımız var demektir. Ama ben en az yüzde 60 diyorum, çıtamız daha yukarı. Yüzde 60'ın üstünde oy alacağız. Şuna inanarak söylüyorum; Balıkesir halkını tanıyoruz, Balıkesir'in sorunlarını biliyoruz. Bu sorunların çözüm yolları da bizde var, projeler de bizde var. Hiçbir mazeretin arkasına saklanmayacağız diyoruz. Bunları biz Balıkesir halkına anlattığımızda yüzde 60'ı az bile söylediğimizi seçimlerden sonra 31 Mart akşamında göreceksiniz inşallah" diye konuştu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:16 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, İsmail Ok, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'den Adaylık Teklifi Aldığını Açıkladı Mansur Yavaş: İki Genel Başkanın Beni İstemesi Önemliydi

İYİ Parti 10 İl Belediye Başkan Adayını Açıkladı Taksicinin Karısı, Bir Mesajla Kendisini Aldatan Kocasını Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 15:43:05. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İyi Parti Adayı İsmail Ok: "Yüzde 60'tan Bir Puan Aşağısı Bizim Ayıbımızdır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]