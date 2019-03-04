İyi Parti Adayı Kırmızı CHP Eski İl Başkanlarıyla Buluştu
1 saat önce
İYİ Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Kırmızı, CHP eski il başkanlarını ziyaret etti.
İYİ Parti Adıyaman
Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Kırmızı, CHP
eski il başkanlarını ziyaret etti.
31 Mart Yeril Seçim çalışmalarını hızlandıran İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Kırmızı, CHP Eski İl Başkanları Bilal Doğan
ve Zafer Ersoy
'u ziyaret etti.
CHP İl Genel Meclisi Adayı İmam Bekçi'yi de ziyaret eden Abdulkadir Kırmızı, "Seçim çalışmalarımız kapsamında CHP'nin İl Genel Meclisi Adayı İmam Bekçi ile eski İl Başkanları Bilal Doğan ve Zafer Ersoy'u ziyaret ederek destek ve dualarını talep ettik" dedi.
Ziyarette Abdulkadir Kırmızı'ya İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan
, Merkez
İlçe Başkanı Hicri Gürsoy, il genel meclisi ve belediye meclisinin bazı adayları eşlik etti. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:50 Kaynak: İHA
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