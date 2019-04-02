İyi Parti Afyonkarahisar'da Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti
24 dakika önce
İYİ Parti Afyonkarahisar adayı Mahmut Koçak kaybettiği seçim sonuçlarına 249 sandıkta itiraz etti.
İYİ Parti Afyonkarahisar
adayı Mahmut Koçak
kaybettiği seçim sonuçlarına 249 sandıkta itiraz etti.
İYİ Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Dr. Mahmut Koçak yazılı basın açıklamasında 249 sandık sonucuna itiraz ettiklerini belirtti. İYİ Parti Adayı Koçak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı seçimleri için toplamda 459 sandığın 249'una itirazımızı gerçekleştirdik. Ayrıca Afyonkarahisar merkezinde de bütün oyların sayılması için başvurularımızı yaptık. Kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırarak milli iradenin sonuçlara tam ve şaibesiz bir şekilde yansımasını arzu ediyoruz. Bu bağlamda Türk Hukuku'na ve Adaleti'ne güveniyoruz. Sonuçları milletimizle birlikte sabır ve kararlılıkla bekliyoruz" dedi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:01 Kaynak: İHA
İYİ Partili Koray Aydın'dan "İstifa Etti" İddialarına İlk Açıklama!
AK Parti İzmir'de de Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti
MSB'den Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Anıtkabir Ziyareti Usule Uygun Değildi
AK Parti'den Seçim Sonuçlarına İlişkin Açıklama: Bu, Seçim Tarihin En Büyük Şaibelerinden Biri