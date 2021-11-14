İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Türemiş, görevinden istifa etti - Son Dakika

Jeoloji Mühendisi Özhan Türemiş, 2017 yılında İYİ Parti'nin Aksaray kurucu il başkanlığını üstlendi. Türemiş, ardından 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Aksaray Belediye Başkanlığı'na aday oldu. 4 yıldır il başkanlığını yürüten Türemiş, görevinden istifa etti. Türemiş, başkanlık görevinden istifa etme nedenini ilerleyen günlerde yazılı olarak açıklayacağını belirtti.

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