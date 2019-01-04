Son Dakika Haberleri: İyi Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel Açıklaması

İyi Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel Açıklaması

1 saat önce

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, "Türkiye, 2011 yılından beri izlenen yanlış Suriye politikası sonucunda dünyanın en fazla sığınmacı barındıran ülkesi haline geldi.

İyi Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel Açıklaması, System.String[]
İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, " Türkiye, 2011 yılından beri izlenen yanlış Suriye politikası sonucunda dünyanın en fazla sığınmacı barındıran ülkesi haline geldi." dedi.

Erel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Suriye politikalarını eleştirdi.

"3 milyon 800 bini kayıtlı, 1 milyon 500 bini kayıtsız olmak üzere 5 milyondan fazla Suriyeli ülkemizde bulunuyor." ifadesini kullanan Erel, şöyle devam etti:

"Ayrıca 190 farklı ülkeden 900 bine yakın mülteciyi de dahil ettiğimizde mülteci rakamı 6 milyonu aşıyor. Türkiye, 2011 yılından beri izlenen yanlış Suriye politikası sonucunda dünyanın en fazla sığınmacı barındıran ülkesi haline geldi."

Hükümetin politikaları nedeniyle eğitimli ve üst gelir grubu insanların ülkeden ayrıldığını, buna karşı dünyanın her yerinden eğitimsiz kitlelerin Türkiye'ye akın ettiğini ileri süren Erel, şunları kaydetti:

"2018 yılı itibarıyla mülteciler için 40 milyar dolar harcandı. AK Parti hükümeti Türk halkının geleceğini Suriyeli sığınmacılar için harcadı. Bugün ülkemizde her 20 kişiden biri Suriyeli. 2040 yılında Suriyeli sayısı 7 milyon 500 bini bulacak. Bu rakam, her 13 kişiden birisinin Suriyeli olması demek.

Kilis başta olmak üzere bazı illerde Suriyeli sayısı Türk nüfusunu geçti. Gaziantep ve Kilis gibi şehirlerde yaşayan Türkler göç ediyor. Suriyeliler ise bu şehirlere gelmeye devam ediyor. Gelecekte Türkler bu şehirlerde azınlık durumuna düşecek. AK Parti'nin sorumsuz ve yanlış Suriye politikalarının bedelini Türk halkı ödüyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:30 Kaynak: AA

Politika
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