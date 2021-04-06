İYİ Parti Anamur İlçe Başkanlığı Alparslan Türkeş için anma töreni düzenledi - Son Dakika

İYİ Parti Anamur İlçe Başkanlığı Alparslan Türkeş için anma töreni düzenledi

06.04.2021 11:13
İYİ Parti Anamur İlçe Başkanlığı Alparslan Türkeş için anma töreni düzenledi, System.String[]

İYİ Parti Anamur İlçe Başkanlığı, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

İYİ Parti Anamur İlçe Başkanlığı, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Parti binasında düzenlenen programda konuşan İlçe Başkanı Osman Kahvecioğlu, Alparslan Türkeş'in hayatı boyunca yaşadığı döneme damgasını vuran dava adamı, inanmış ülke ve ilke insanı olduğunu söyledi.

Kahvecioğlu, Türkeş'in bir siyasi hareketin mimarı olmasının yanı sıra hayat çizgisi içerisinde yüksek ahlakın, sağlam karakterin, sarsılmaz inancın ufuk ötesini gören engin muhakemenin de temsilcisi olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Türkeş'in hayatını anlatan sinevizyon gösterisi izlendi.

Alparslan Türkeş, İYİ Parti, Hisarcık, Anamur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Parti Anamur İlçe Başkanlığı Alparslan Türkeş için anma töreni düzenledi - Son Dakika


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