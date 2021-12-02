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İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı kadın teşkilatları düzenlenen programda bir araya geldi - Son Dakika

İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı kadın teşkilatları düzenlenen programda bir araya geldi

02.12.2021 16:25

İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı kadın teşkilatları Gölbaşı ilçesinde düzenlenen programda buluştu.

İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı kadın teşkilatları Gölbaşı ilçesinde düzenlenen programda buluştu.

İYİ Parti Kadın Politikalar Başkanlığınca ilçedeki bir kafede düzenlenen programa, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, İYİ Parti Ankara İl Kadın Politikaları Başkanı Sema Tantoğlu, İYİ Parti Gölbaşı İlçe Kadın Politikaları Başkanı Ezgi Şimşek, İYİ Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Mehmet Öztürk, İYİ Parti Ankara İlçe Kadın Politikaları başkanları ve partili kadınlar katıldı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yanıkömeroğlu programda yaptığı konuşmada, İYİ Parti Ankara teşkilatının hem çok çalıştığını hem de çok başarılı olduğunu belirtti.

Yanıkömeroğlu, il ve ilçeleri gezdiklerini, çalışmalara durmadan devam ettiklerini dile getirdi.

İYİ Parti Kadın Politikalar Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Güneşin Kadınları Kadın Kooperatifleri" projesi hakkında da bilgi veren Yanıkömeroğlu, "Kadının ekonomik olarak güçlenmesi çok önemli. Kadınların mücadele etmek zorunda kaldığı konular karşısında çözüm bulabilmeleri için ekonomik olarak güçlü olmaları gerekir. Bu amaçla Türkiye genelinde Güneşin Kadınları Kadın Kooperatiflerini kuruyoruz. 13 kooperatif kurduk. Burada amaç kadınların ürettiklerine pazar bulmaları ve ekonomilerine katkı sağlamaları. İnşallah 81 ilimizde bu projemizi tamamlayacağız." diye konuştu.

İYİ Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Öztürk ise programa katılanlara teşekkür ederek, teşkilat olarak her zaman sahada olduklarını belirtti.

İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı kadın teşkilatları düzenlenen programda bir araya geldi
İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı kadın teşkilatları düzenlenen programda bir araya geldi
İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı kadın teşkilatları düzenlenen programda bir araya geldi
İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı kadın teşkilatları düzenlenen programda bir araya geldi
İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı kadın teşkilatları düzenlenen programda bir araya geldi
İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı kadın teşkilatları düzenlenen programda bir araya geldi
İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı kadın teşkilatları düzenlenen programda bir araya geldi

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, İYİ Parti, Gölbaşı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı kadın teşkilatları düzenlenen programda bir araya geldi - Son Dakika


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