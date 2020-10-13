İYİ Parti Ankara teşkilatından Azerbaycan'a destek açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Ankara teşkilatından Azerbaycan'a destek açıklaması

13.10.2020 13:21

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını terk etmesi yönündeki Birleşmiş Milletlerin (BM), kararlarına dikkati çekerek, "Ama emperyalizmin şımarık çocuğu Ermenistan, bu kararları duymazdan gelmiş, olumlu bir adım bile atmamıştır.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını terk etmesi yönündeki Birleşmiş Milletlerin (BM), kararlarına dikkati çekerek, "Ama emperyalizmin şımarık çocuğu Ermenistan, bu kararları duymazdan gelmiş, olumlu bir adım bile atmamıştır." dedi.

İYİ Parti İl Başkanlığı, ilçe başkanlıkları ve bazı partili milletvekillerinin de katılımıyla, Azerbaycan Büyükelçiliği önünde, "Azerbaycan'a Destek Açıklaması" yaptı.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, yaptığı açıklamada, kardeş Azerbaycan'ın sonuna kadar yanında olduklarını bildirdi.

Azerbaycan ve Türkiye'nin iki ayrı devlet, tek millet olduğunu ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

İYİ Parti, Türk milletinin hak ve menfaatleri söz konusu olduğunda her zaman soydaşlarının yanında olmuştur ve bu tavrını sonuna kadar devam ettirecektir. Azerbaycan Türklerinin Karabağ davası bizim davamızdır. Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık davası bizim davamızdır. Doğu Türkistan'da Çin zulmü altında inim inim inleyen Uygur Türklerinin davası bizim davamızdır. Kerkük'te, Musul'da, Batı Trakya'da, dünyanın neresinde olursa olsun hakları yenen, zulme uğrayan bütün Türklerin davası bizim davamızdır."

"Yapılanlar savaş suçudur"

Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunun BM kararıyla tescillendiğine dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti:

"BM, geride bıraktığımız dönemde dört tane karar alarak işgalci Ermenistan'ın bu toprakları terk etmesi gerektiğini bildirmiştir. Ama emperyalizmin şımarık çocuğu Ermenistan, bu kararları duymazdan gelmiş, olumlu bir adım bile atmamıştır. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır."

Azerbaycan'da Hocalı katliamına ve son ateşkesle birlikte kadın ve çocuklara karşı yapılan saldırılara işaret eden Aydın, "Saldırılar, emperyalizmin şımarık çocuğunun artık işleri hangi raddeye getirdiğinin anlaşılması bakımından ibretlik bir olaydır. Bütün bu yapılanlar bir savaş suçudur ve bu savaş suçları bunlardan mutlaka sorulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Aydın, Azerbaycan'ın dik duruşunu desteklerini vurgulayarak, "Türk milleti olarak devletimizin bu konudaki duruşunun, milli konularda olduğu gibi, yine yanında olduğumuzu burada özellikle belirtiyoruz. Cenabı Allah Azerbaycan ordusunu muvaffak etsin, onların yar ve yardımcısı olsun." diye konuştu.

"Her birimiz asker oluruz, ordu oluruz"

İYİ Parti İl Başkanı Yetkin Öztürk de burada yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın uluslararası hukuka göre savaş suçu işlediğini vurguladı.

"Dünyanın ilk düzenli ordusunu kuran milletin fertleri olarak söylüyorum ki, vatan toprağımızın tek bir karışı söz konusu olduğunda kadın, erkek her birimiz asker oluruz, ordu oluruz." ifadesini kullanan Öztürk, şunları söyledi:

"Her türlü siyasi oyun kurgulayan, dünya kamuoyunda ters algı oluşturmaya çalışan Ermenistan ve bu oyunlara taraf olan egemen güçler bilsinler ki, Karabağ'ın Türk olduğu ve Azerbaycan toprağı olduğu gerçeğini kimse değiştiremez."

İYİ Parti Ankara teşkilatından Azerbaycan'a destek açıklaması
İYİ Parti Ankara teşkilatından Azerbaycan'a destek açıklaması
İYİ Parti Ankara teşkilatından Azerbaycan'a destek açıklaması
İYİ Parti Ankara teşkilatından Azerbaycan'a destek açıklaması

Koray Aydın, Azerbaycan, İYİ Parti, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Parti Ankara teşkilatından Azerbaycan'a destek açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü: Sahte içki zehirlenmeleri yüzey temizleyici sıvılara, içki aromaları karıştırılmasından meydana geldi Tutanaklara sıradan bir kaza haberi olarak geçti, olayın altından dram çıktı Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına altın fiyatları üzerinden yanıt verdi Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Afyonkarahisar'da köylülerin projesi yıllık 600 bin lira gelir sağlayacak Afyonkarahisar'da köylülerin projesi yıllık 600 bin lira gelir sağlayacak         
13:00
Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi         
12:47
Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında         
11:59
Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi         
11:28
Çaykur Rizesporlu Donsah, kurduğu vakıfla yardıma muhtaç kişilere destek oluyor Çaykur Rizesporlu Donsah, kurduğu vakıfla yardıma muhtaç kişilere destek oluyor         
11:23
Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı         
10:37
Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak         
10:15
Kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği feci şekilde can verdi Kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği feci şekilde can verdi         
10:07
Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım         
09:38
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor         
09:05
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var         
08:27
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 14:17:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti Ankara teşkilatından Azerbaycan'a destek açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei