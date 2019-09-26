Son Dakika Haberleri: İYİ Parti Antalya İl Başkanlığına Temizer atandı
Son Dakika Güncel Haber

İYİ Parti Antalya İl Başkanlığına Temizer atandı

1 saat önce

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Antalya İl Başkanlığında Ahmet Aydın'ın yerine Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer'in atandığını bildirdi.

İYİ Parti Antalya İl Başkanlığına Temizer atandı, System.String[]

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Antalya İl Başkanlığında Ahmet Aydın'ın yerine Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer'in atandığını bildirdi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya İl Başkanlığında görev değişikliği yapıldığını söyledi.

İl teşkilatında bir kutuplaşma olduğunu ve sık sık genel merkeze gerek İl Başkanı Ahmet Aydın gerekse diğer teşkilat üyelerine ilişkin şikayetler gittiğini öne süren Bahşi, "Genel Başkanımız Meral Akşener, gruplaşmaların çözülebilmesi amacıyla Antalya dışından bir atamanın daha sağlıklı olabileceği yönünde karar verdi. Bu doğrultuda Antalya İl Başkanlığına Genel Başkan Yardımcımız Yavuz Temizer görevlendirildi." diye konuştu.

Bahşi, Temizer'in gelecek hafta görevine başlayacağını bildirdi.

Feridun Bahşi, Milletvekili, İYİ Parti, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Milletvekili Barut: 'Beyaz altın' kara talihimiz olmasın
Meral Akşener masasındaki seçim anketini açıkladı: 11.1 bandındayız. Bir miktar oy Davutoğlu'na gidiyor AK Partili vekilin evinde intihar eden Nadira'nın ağabeyi: Olaydan beş dakika önce Şirin Ünal beni aradı 91 yaşındaki kadını gasbeden şüpheli: testere almak için tahtanın üzerine çıktı, düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 17:22:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İYİ Parti Antalya İl Başkanlığına Temizer atandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]