İYİ Parti Antalya İl Başkanlığında üyelere rozet
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İYİ Parti Antalya İl Başkanlığında partiye yeni katılanlara rozetleri takıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:04 Kaynak: AA
İYİ Parti Antalya İl Başkanlığında partiye yeni katılanlara rozetleri takıldı.
İl Başkanlığı binasında düzenlenen törene, İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Feridun Bahşi, İl Başkanı Ahmet Aydın, partililer ve yeni üyeler katıldı.
Parti yetkilileri, partiye emek verenlere teşekkür etti.
Konuşmalardan sonra üyelere rozetleri takıldı.
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