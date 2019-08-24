İYİ Parti Antalya İl Başkanlığında üyelere rozet

Parti yetkilileri, partiye emek verenlere teşekkür etti.

İl Başkanlığı binasında düzenlenen törene, İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal , Feridun Bahşi , İl Başkanı Ahmet Aydın , partililer ve yeni üyeler katıldı.

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